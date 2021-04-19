對抗新冠疫情 全球政府新增負債相當前8年舉債總和

為了對抗新冠肺炎疫情，2020年全球政府負債較前一年度增加六分之一（17.4％），新增負債相當於過去8年舉債的總和－根據駿利亨德森首度發佈之主權債務指數，2020年全球政府負債增加近20％，舉債金額相當於過去8年來的總和。由於10個指數成份國家當中，有8國陷入經濟衰退，為此各國政府大幅舉債9.3兆美元1，相當於全球GDP的七分之一(14.8％)，比重甚至超越全球金融危機時期各國為了刺激經濟而舉債的幅度。截至2020年底為止，全球政府負債總額寫下破紀錄的62.5兆美元，負債規模將近是1995年的4倍之多（+273％），相當於每人每年13,050美元。

最大經濟體在2020年的舉債金額最高 但是相對於GDP之佔比則由英國奪冠

為了因應去年疫情帶來的挑戰，部分政府舉債的幅度高於其他的國家。以舉債金額而言，經濟規模越大的國家，舉債金額自然越高。2020年全球政府新增的債務當中，超過一半來自美國、日本、與中國等三大經濟體。

若是以新增負債相對於GDP的比例來看，英國是全球最大的舉債國家，2020年的赤字相對於GDP的佔比高達20％，但是美國、巴西、南非、西班牙、加拿大、日本、與新加坡等國的赤字相對於GDP的比例至少也都在12％以上。另一方面，瑞典與瑞士的舉債最少，但仍無法與台灣相提並論：台灣成功防堵新冠肺炎疫情，支持經濟活動持續擴張，因此台灣政府負債相對於GDP的年增率幾乎持平不變。即便在疫情爆發之前，過去25年來全球政府每一年就已呈現入不敷出的狀態。儘管同時間全球經濟大幅成長，稅基也隨之擴大，稅收增加雖然不無小補，但是比起全球經濟成長的幅度，全球政府負債的增幅還是高出了20％。

低廉的融資成本

儘管政府負債大幅膨脹，但是償債壓力並未因此增加。2020年，全球政府的借貸利率僅僅2％，遠遠低於1995年的7.6％。換句話說，即便政府負債膨脹近4倍之多，但是償債利息支出只增加了20％左右。若是以相對於GDP的佔比來看，目前償債利息支出的佔比較1995年減少了一半以上。在駿利亨德森主權債務指數當中，2020年每一個成份國家的借貸利率都低於1995年的水準。

利率穩定下降為債券投資人帶來優異的投資回報

政府向投資人發行債券，為財政赤字籌募資金。投資人可在金融市場買賣政府發行的公債。過去25年來，利率穩定下降為債券投資人帶來優異的投資回報。1995年至2020年期間，全球政府公債指數5累積寫下308％的總回報（美元計價），漲幅幾乎是同時期通膨的五倍。

2021年全球政府負債將進一步膨脹 每人將額外負擔768美元的債務

預期2021年全球政府將再擴大舉債4兆美元，換算下來每個人平均要多負擔768美元的政府負債；然而，若以負債佔全球GDP的比例而言，或許是拜全球經濟強勁復甦之賜，全球政府的負債比例現已觸頂止升。

駿利亨德森全球固定收益投資團隊主管Jim Cielinski說：「債券市場就好比一座巨大的天秤，衡量各國的信用品質與經濟表現，決定政府該付出多大的舉債成本。政府支付的利率高低不僅影響債券投資人，債券殖利率的變化也會影響各類資產的價格表現－從房地產到股票無一例外。」

「事實上，無論透過什麼形式，每一個人都是債券投資人，例如直接投資債券，或是投資固定收益基金。退休基金藉由投資債券為退休人士創造收益。保險公司藉由投資債券達到管理風險與籌措理賠資金的目的。銀行體系、房貸市場、與存款利率全部都與債券市場脫不了關係。倘若沒有債券市場，當代經濟活動將完全停擺。」

「過去這些年來，投資人在債券市場獲得極為優異的報酬，但是現在利率再次開始攀升並帶來風險。現階段，央行將努力壓低利率水準，但是經濟加速成長的環境通常不利於債券價格的表現。」

駿利亨德森澳洲固定利率團隊主管Jay Sivapalan說：「儘管香港與台灣債市在過去20年來表現落後，但是兩者的融資利率皆與英國一樣低廉，新發行債券的票息平均介於0.3％至0.4％。此外，新加坡政府大量舉債投資基礎建設，目前政府資產負債表已累積大量的資產。未來幾年，新加坡政府料將以相當於經濟成長的幅度持續舉債。」