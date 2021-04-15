《內線交易小專欄》你與「內線交易」的距離

丈夫在家中偶然聽聞妻子與所任職公司併購團隊之電話會議內容，得知某外商公司將併購我國上櫃公司之重大消息，乃動心起念，內線交易股票，雖獲利新台幣上千萬元，卻招來民、刑事責任，不法所得也全數繳回扣案，到頭來仍是一場空。

實務案例

甲君之妻子乙君任職於某財顧公司，因該公司受X外商公司委任擔任其併購我國上櫃A公司之顧問，某日乙君於家中接獲其公司併購團隊來電進行電話會議討論前述併購事宜，過程中甲君偷聽到通話內容，因而得知該併購案之重大消息，甲君乃於消息公開前，大量買進A公司股票，不法獲利新台幣上千萬元。

該行為經檢察官起訴，法院認為乙君乃基於職業關係獲知併購之內線消息，甲君基於與乙君之密切關係得知該內線消息進而交易，觸犯證交法內線交易罪，處有期徒刑1年10月，緩刑3年並須支付公庫新台幣200萬元。不法所得也全數繳回扣案。本案並經投保中心協助投資人依法對甲君提起團體訴訟求償。

投資人應注意

從具有特定內部關係或職業關係之人，偶然聽聞獲悉上市櫃公司重大內線消息進行股票買賣，仍可能觸犯證交法有關內線交易之規定，而須負擔民刑事責任，不可不慎！

(參考臺灣高等法院107年度金上訴字第18號刑事判決)