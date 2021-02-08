迎新春 賀新年 春節購物就愛刷玉山卡

迎接2021年，玉山信用卡陪伴卡友們過好年，推出多元豐富的新春刷卡活動，讓玉山卡友歡慶新年。

玉山銀行指出，考量疫情而減少外出採買年貨的玉山卡友，可以在PChome線上購物、momo購物網、蝦皮購物等三大電商刷玉山卡買年貨享專屬優惠。即日起至2月28日止持玉山信用卡於Pchome消費滿額最高可享1,850元刷卡金；另玉山Pi拍錢包信用卡推出限時加碼活動，於PChome線上購物享5％、P幣回饋無上限（含原一般消費享1.5％）；於2月17至28日在momo購物網刷玉山卡，滿額最高享3,500元刷卡金；2月22至28日在蝦皮購物參加女神節暖身活動，單筆刷卡滿16,888元，最高可享1,188元刷卡金。此外，於2月28日前玉山U Bear卡網路購物享3.8％現金回饋（每期回饋上限600元），於Nintendo、PlayStation、Netflix、Spotify等影音娛樂平台消費可享20％現金回饋（每期回饋上限200元），讓玉山卡友與家人在家團聚過好年。

玉山信用卡也為出門採購年節禮品的卡友們準備百貨購物優惠，2月21日前持玉山信用卡於新光三越百貨消費最高可享卡利High活動7％電子贈品禮券；2月10日至3月3日止於遠東百貨刷玉山卡滿額最高贈6,000元商品券，就是要讓玉山卡友享好康迎新年。

玉山銀行為金融業首家推出「玉山Wallet新春福袋活動」，於2月17日上午10點起至2月20日止，卡友可登入玉山Wallet使用紅利點數買福袋試手氣，有機會帶走吹風機、行李箱，還有最高1萬點的紅利點數刮刮卡，數量有限，換完為止。 活動詳情請見玉山銀行官網：https://www.esunbank.com.tw/bank/personal/credit-card