年終理財術 玉山建議加值財富五原則

喜迎新年！上班族陸續領到年終獎金，民眾該如何妥善運用，聰明理財創造財富，玉山銀行建議民眾可依「START」五大原則來規劃年終獎金，以滿足不同人生階段需求。

玉山銀行指出，START五大原則包括「Saving－儲蓄」，許多人容易在不知不覺中花用許多年終獎金，建議可以事先做好預算表，扣除必要支出後依比例分配金額，並保留一定比例以上理財資金，作為預留日後投資配置之用。「Trend－掌握市場趨勢」，想投資理財必須關注市場趨勢、掌握成長契機。2021年初疫情雖仍嚴峻，但是隨著疫苗問世，疫情可望逐漸受控制，帶動經濟活動回溫。同時，主要國家持續擴大貨幣與財政政策，全球景氣可望擺脫衰退困境。此外，美中政策新方向將有利於ESG、綠能、新能源汽車、5G、生技及健康照護等產業，有望成為未來5年布局的方向參考。

「Adjustment－資產配置調整」，長期投資需定期檢視資產配置並適時調整以掌握投資風險。除股票基金及債券型基金外，也有依投資時間而設計的目標日期型基金。以退休年份為投資期限，以30歲開始投資，初期可積極參與股市追求較高報酬，後逐步調升債券比重強調穩健收益；而近期受市場重視的ESG基金主要投資於環境、社會及公司治理等對世界有益的事業，亦可列入長期布局參考。「Risk Management－風險管理」，提醒民眾勿忽略投資以外未可預料的風險，適當加入保險規劃可讓保障更全面。「Time－善用時間複利」，愈早開始有紀律地定期投資，愈能發揮時間複利效果。玉山銀行財富管理用心滿足顧客的需求，提供個人及家庭不同的人生階段全方位的資產規劃，以專業角度提供更全面且長期的建議，讓顧客能安心地將有形的財富託付給玉山，更多無價的財富留給自己。