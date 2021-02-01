國人平均醫療費翻倍成長 醫療險不可少

「中國人壽安心手術終身保險附約」含上千項手術項目 門診或住院手術皆適用

醫療科技不斷提升，讓許多病痛都有了更有效的治癒方式，但相對費用也會隨之提高，根據衛福部「歷年國民平均醫療保健支出統計」，從1991年的10,553元到2018年已增加至51,189元，成長數倍之多，中國人壽提醒民眾要注意健康財務風險，會隨著年齡老化、通貨膨脹、醫藥進步、醫療器材精進，負擔越來越沉重，建議宜持續檢視是否充足，才有助於減少未來面臨病痛時，還要顧忌經濟壓力。

台灣雖擁有令世界稱羨的健保制度，可支付大部分醫療費用，但這也讓許多人對未來的健康財務風險失去戒心，尤其在人口老化與少子化趨勢下，健保繳保費的人數減少，使用人數和頻率卻上升，恐會讓健保制度為維持永續經營，必須要提高保費、增加自付金額或降低各項給付來因應，而民眾退休後想要長期保有現在的醫療水平，勢必要負擔更多的自付醫療費用與成本。

為鼓勵民眾持續健全自身的醫療保障，「中國人壽安心手術終身保險附約」提供多達1,499項手術項目保障，以及98項特定處置項目，而手術給付倍數從3倍至80倍、特定處置給付倍數則由0.5倍至40倍不等，無論門診手術或住院手術都含括在保障範圍內，另有老年關懷加碼給付手術34項，讓醫療防護網更周全。

中國人壽表示，像是常見的鼻息肉切除術、胃潰瘍的局部切除、腸粘連分離術、椎間盤切除術、胸腺切除術等手術，或是虹膜雷射術(青光眼)、黃斑部雷射術、三叉神經阻斷術、骨髓移植術、腸胃道出血栓塞治療等常見特定處置，也在此保單的保障範圍中。

此外，被保險人保險年齡達65歲的保單週年日起，若因疾病或傷害需要實行的手術符合手術表中給付倍數50倍以上之項目，將可額外申請老年關懷保險金，總計連同手術醫療保險金、特定處置保險金、老年關懷保險金三項，累計給付總額上限可達保險金額的2,500倍。

至於保費部分，以30歲男性為例，購買主約後再選擇附加「中國人壽安心手術終身保險附約」，保險金額新台幣(以下同)1,000元，繳費20年期，附約年繳保費為8,980元，平均每日保險費約25元，立即享有手術保障至被保險人保險年齡100歲之保單週年日。