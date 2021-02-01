凱基證活絡市場 獲證交所頒獎肯定

凱基證券日前獲台灣證券交易所109年度「流通證券獎-證券承銷商」第一名、「活絡經濟獎-IPO籌資金額」第一名及「活絡經濟獎-IPO市值」第一名，為109年推動上市之三冠王，活絡資本市場之能力備受肯定。

凱基證券一直以來積極推薦優質企業進入資本市場，所推動上市櫃掛牌之公司涵蓋國內公司及外國企業，所分布之產業亦包羅廣泛。109年推動已上市掛牌的有匯僑設計(6754)、威鋒電子(6756) 及穎崴(6515)。匯僑設計(6754)是台灣首家上市之室內設計公司，威鋒電子(6756)為威盛集團旗下子公司，產品應用於5G 及 IoT 之市場，穎崴(6515) 是高階半導體測試界面大廠，其客戶涵蓋全球一線半導體公司。後續尚有長榮鋼(2211)及AES-KY(6781) 已經上市審查通過，預計將於今年第一季掛牌，長榮鋼(2211)是長榮集團旗下子公司，是國內前三大鋼構廠，AES-KY(6781)是新普(6121)子公司，產品為車用、工業用電池模組，聚焦於5G、大數據、雲端資料中心之應用。

2020年IPO市場受到新冠肺炎疫情影響難以安排海外實地查核，直接衝擊第一上市櫃業務，IPO掛牌家數創新低；凱基證券專業的承銷團隊藉著對客戶訊息的掌握，嚴謹規劃送件時程，協助多家國內及國外客戶順利送件並成功掛牌。而發行公司在選擇承銷商辦理其IPO作業及上市櫃後之籌資業務時，除了考量送件經驗外也會重視證券商的推薦能力，凱基證券透過安排密集的法說會與投資機構客戶進行雙向對談，促進客戶與投資人間的相互瞭解，讓市場投資人認同客戶的基本面及未來發展方向，達到發行公司、投資人及承銷商的三贏局面，這也是凱基證券能受到客戶青睞，並獲得證交所三項第一名之肯定。

投資銀行業務為凱基證券核心競爭優勢之一，憑藉著專業的團隊與豐富的經驗，今年再次獲台灣證券交易所之肯定。未來凱基證券透過中華開發金控平台，運用金控資源擴大客群及及發揮包銷配售能力，將服務範圍從為企業客戶提供創業投資、上市櫃前籌資、到上市櫃籌畫以及掛牌後國內外資本市場籌資，擴及到集團資源整合、企業間策略聯盟等全方位之服務，打造凱基證券成為台灣資本市場之金字招牌。