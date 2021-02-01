推廣「債券ETF」有力 富邦證獲櫃買中心頒五大獎

富邦證券積極投入推廣債券ETF及權證商品，領先業界創造亮眼的成績。櫃檯買賣中心於20日舉辦 「109年度櫃買市場權證/ETF獎勵活動頒獎典禮」，富邦證券順利榮獲109年上半年「E定BOND獎」第一名、「E門豪傑獎」第二名、下半年「E定BOND獎」第一名、「E起BOND獎」第二名以及富邦證券中壢分公司獲得「上櫃權證競賽獎勵活動」第一名等5獎項。顯示富邦證券在實力堅強的承銷及研究團隊做為後盾下，用心推廣各種上櫃債券ETF及權證商品，提供客戶完善多元商品與服務獲得肯定。

響應上櫃債券ETF散眾化 定期定額ETF落實普惠金融

櫃買中心近年為推動上櫃債券ETF商品散眾化，積極鼓勵券商一同響應推廣，期盼讓投資大眾對債券ETF商品能有更進一步的認識，迄今上櫃債券ETF無論掛牌數與規模均居亞太之冠，可提供投資人穩健投資選擇。富邦證券長期以來對於各種金融商品的推廣上一向不遺餘力，早在2017年就領先業界開辦定期定額ETF業務，讓投資人以「存股」的方式來長期投資，避免追高殺低之風險，藉由平均投資成本的概念讓客戶可達到微笑曲線效果，且富邦證券定期定額ETF業務特別將投資門檻降低，最低只要每月1000元即可投資。此次富邦證券於去年度在眾多券商中無論新增交易人數或交易量均能夠脫穎而出，囊括4項債券ETF獎勵活動，徹底顯示富邦證券能夠落實普惠金融，善盡企業社會責任的成果。

富邦證券積極參與櫃買中心舉辦獎勵活動，用心投入推廣債券ETF及權證商品，創造亮眼的成績，櫃買中心總經理李愛玲(中)、富邦證券執行副總郭永宜(左一)與同仁共同出席頒獎典禮。圖／富邦證提

積極推廣權證 完善客戶投資組合

此外，富邦證券也積極推廣如權證等衍生性金融商品，除擔任發行商積極造市外，也提供客戶新興金融商品服務，使客戶能夠完善投資組合，有效達到風險預防之作用。此次櫃買中心獎勵活動頒獎典禮，富邦證券中壢分公司即於2020年度在上櫃權證受託買賣累計成交金額中大放異彩，榮獲「上櫃權證競賽獎勵活動」第一名的佳績。

未來富邦證券將持續響應多元商品的推廣，並針對不同客群屬性提供適切的金融商品，在客戶尋求協助前主動出擊，以滿足各種財富管理的迫切需求，即是富邦證券對客戶的最佳承諾。