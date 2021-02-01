海外股票春節交易不打烊 日盛證展望2021延續牛市

農曆春節將至台股封關在即，部份海外市場依舊不打烊，投資人不妨可以趁春節空檔之餘檢視自身投資部位，進行汰弱擇強。儘管去年底歐美疫情復熾，國際預測機構紛紛調降今年的成長預測，但根據國際貨幣基金組織(IMF)公布最新的世界經濟展望報告，預估全球2021年GDP為5.2%、新興市場將成長至6%、中國擺脫疫情預估將成長高達8.2%，顯示全球經濟有機會呈現漸進式復甦，投資人可定期定額或分批布局進入市場。

雖然疫苗仍是影響未來股市走勢的最大關鍵，但後續還需觀察疫苗是否能順利配送且大規模施打，當市場上這些不確定性消失時，投資人對於基本面的信心將逐漸主導未來整體趨勢，加上中國兩會，市場聚焦抗疫成果及「十四五」規劃，各國經濟將於Q3重返正軌，整體而言有助於消費者與企業恢復正常的經濟活動。不少投資人因為股市漲幅已高，擔心股價位在高檔區隨時會崩盤，想要低接也不容易找到時點，此時更應該居安思危，近期2020年Q4財報陸續出爐，建議可從獲利能力、財務指標、負債比等面向找出潛力成長股，佈局低基期價值型股票，並採取定期定額的投資方式，分批買進海外股票或海外ETF，例如羅素1000或相關題材股，科技及半導體類股表現依然強勁，另因歐美地區疫情再次升溫，疫苗相關的生物科技類股持續看好，同時，Fed低利長期化，美國房市熱度不減，加上美國總統拜登就職、民主黨全面執政下，將緩和中美貿易關係，有利經濟振興方案續推，可關注基礎建設、鋼鐵或能源等相關類股，將帶動全球經濟成長動能。

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