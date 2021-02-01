慶豐富深耕智能窗簾 疫下逆勢衝

在COVID-19新冠疫情肆虐下，2020年可說是全球經濟景氣大動盪的一年，加上國際情勢丕變，對於企業營運及市場拓展產生眾多影響，屬於傳產業的窗簾國際大廠慶豐富實業公司（9935）不僅在此波巨浪下站穩腳步，完成企業年營業目標達60.9億元，稅後盈餘並呈現雙位數成長。

但面對2021年疫情、中美貿易仍持續影響市場發展及在國際原物料價格攀升與台幣不斷升值雙重影響下，將使多數產業面臨更嚴峻的挑戰，要如何維持企業獲利？可說是現在眾產業所面臨的新課題，慶豐富除將持續進行基本改善優化運作外，也將梳理強化各管理流程面，包括嚴格要求每個環節不接受不良、不產出不良、不流出不良等，進而達到具備優勢競爭力的開發系統與訂單系統，同仁亦再深化本質學能工作，以確保慶豐富持續保有市場領先地位，並力保營利目標持續攻升。

該公司表示，為了完成2021年企業發展目標，經營團隊已制定2021年多項開源節流經營策略，在開源方面，將增加高附加價值的產能利用，節流方面則將減少原物料耗用率，策略方向包括（一）優化訂單與開發系統：訂單系統從排程、物控、物流、採購等縮短時間，並高度使用系統運作（排程、MRP、物流資訊），開發系統導入專業管控系統，確保開發日程、交期及品質達成目標；（二）控管原物料耗用率：在國際原物料行情不斷攀升下，確保企業獲利；（三）產能移轉分配，各廠區專精生產：現在因大環境變遷，產品全價值鏈重組，因此將針對全球三地廠區進行產線重整，重新定位產品產線與市場；（四）成立研發中心：專注於窗簾結構、家紡紡織、塑膠押出等三大技術之開發，並配合政府企業提升專案，提升研發團隊能力，強化開發及執行能力；（五）新產品布局：因應市場需求變化及未來趨勢發展，針對新型態窗簾、智能窗簾等產品項目發展產品策略，並深化客製化新產品開發，預期2021年起新產品將可逐項上市（智能窗簾已於2019年上市），屆時企業營收力道與獲利能力將可獲得更穩健的成長。

該公司並強調，慶豐富的「數據管理、持續改善、創新思考、享受生活」經營理念是不變的，但在外在環境不斷波動及挑戰下，唯有經營方式不斷開創增加自我產品價值，以「製造服務業」的精神深化服務客戶，設身客戶立場著想，通路市場才能獲得客戶夥伴們長期的充分肯定與信賴合作，同時，慶豐富更要朝向B to C市場發展，將產品與服務更進一步推向終端市場，直接掌握市場趨勢脈動，開發符合未來市場的主流產品，確保產品全價值鏈的提升，達成慶豐富未來營運擴展目標。