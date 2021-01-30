臺灣企銀發行「藝FUN」卡 有機會免費參觀百大博物館

臺灣企銀長期秉持為藝文產業盡一份心力的態度，特別設置「意象大稻埕」藝文空間，持續邀請在地藝術家舉辦藝術特展，為讓更多喜愛藝文活動的朋友在消費的同時也能陶冶心靈，特別選在2021年發行「藝FUN卡」。「藝FUN卡」卡面以人文藝術為主軸，同時將音樂、舞蹈及繪畫等元素融入其中，並提供最高2%現金回饋、符合條件享免費參觀指定百大博物館、指定通路加碼回饋等多項專屬優惠。

臺灣企銀知道2020年受疫情影響民眾無法出國被悶壞了，隨著寒假、春節假期即將來臨，特別規劃只要持「藝FUN卡」消費不僅享有高額現金回饋外，消費滿額還可免費參觀國立故宮博物院、國立自然科學博物館、臺南奇美博物館、臺南左鎮化石園區及宜蘭傳藝中心等國內外知名百大指定博物館，再搭配免費市區停車2小時、高鐵升等商務車廂只要新臺幣(以下同)399元及Agoda訂房88折優惠，要讓喜愛藝文民眾全台輕鬆玩透透；不僅如此，在兩廳院售票、寬宏售票、金石堂書店等指定通路消費，再享最高10%現金回饋，要讓民眾在享受豐富的藝術饗宴之餘，亦可攜手一同振興國內經濟。

除上述優惠外，即日起至110年3月31日止，臺灣企銀提供國內一般消費1%現金回饋（含原現金回饋0.5%）予藝FUN卡友，而新戶於核卡日後60日內，新增一般消費合計3筆且每筆達666元，即贈刷卡金300元。詳情及相關限制條件請洽臺灣企銀官網(https://www.tbb.com .tw)或客服(02-2357-7171)。