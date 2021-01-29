PIMCO：對全球經濟抱持有限度的樂觀期待

本文作者：PIMCO全球經濟顧問Joachim Fels(左)、PIMCO全球固定收益投資長Andrew Balls(右)。圖／PIMCO(品浩)提供

如同PIMCO(品浩)在2020年10月發布的長期展望「擾亂因素升級」所述，預期未來幾年政府公債殖利率將處於穩定的區間盤旋走勢。我們的基本展望也確認相同的觀點：即便未來12到18個月全球經濟將持續復甦，但是央行升息的機會同樣微乎其微。

短期內，PIMCO認為政府公債殖利率仍有上升或下降的風險，PIMCO旗下的投資組合大多將維持存續期的中性配置。儘管如此，PIMCO將在核心型債券投資組合中，建立能夠受益於殖利率曲線陡峭化的投資部位，因為各大央行將持續抑制短年期殖利率。但是隨著通貨再膨脹的前景進一步反映在資產價格之上，未來長年期殖利率將會攀升。

展望未來6到12個月，PIMCO認為通膨攀升的風險不高，但是考量到目前全球充斥實驗性質的貨幣與財政政策規模，長期通膨走勢可能有更大的不確定性。因此，我們持續認為美國抗通膨公債是評價合理的避險工具，有助於投資人防範通膨長期攀升的風險。

特定的房市與新興市場投資標的持續具有吸引力

根據PIMCO的基本展望與市場評價水準，其投資組合將加碼信用資產，其中包括非機構抵押貸款證券與其他結構性商品、審慎加碼特定的公司債、以及新興市場強勢貨幣主權債，並交由信用研究團隊進行主動式選債，或是運用信用違約交換指數掌握公司債市場的Beta報酬。

PIMCO持續青睞機構抵押貸款證券。儘管此類債券的評價已從低廉上揚至合理價位，且票息水準已下降，但是目前仍有來自聯準會的政策支持，且息差仍舊具有吸引力。

以新興市場而言，除了新興市場外債，PIMCO將在適當時機以中期的投資角度配置特定新興市場當地貨幣債券，並審慎考量流動性因素以建立合適的投資部位。

財政緊縮的預期心理可能影響消費者與企業的支出活動

在歐洲，2021年的財政刺激政策大致底定，其中包括各國本身通過的預算法案，以及歐盟新世代基金即將挹注的資金。然而，在這些財政刺激政策背後是龐大的赤字缺口，因此接下來各國政府延續、甚至在必要時擴大財政刺激政策的意願將開始動搖。此外，各界預期未來政府將藉由刪減支出與加稅等方式進行財政撙節，可能將在今年開始影響消費者與企業的支出計畫。

風險一：財政疲乏

儘管PIMCO的基本展望認為寬鬆的貨幣政策將持續作為財政政策的後盾，但是一旦出現財政疲乏的現象，未來經濟復甦的前景將面臨重大風險，尤其是在今年下半年與2022年。美國民主黨於大選勝出，因此今年美國有機會進一步擴大財政刺激。然而，接下來企業稅率與最高級距的個人所得稅率是否將在2022年立法上調，將成為今年下旬各界關注的焦點。

風險二：中國重啟去槓桿化

如今，中國經濟成長已擺脫疫情，並持續在2021年展現強勁的成長動能。PIMCO預期中國政府將在今年重啟去槓桿化政策，藉此避免資產價格泡沫化，並確保長期穩定的經濟成長表現。PIMCO中國研究團隊預期今年中國的信用供給成長將會減速，信用脈衝將由正轉負。目前，中國整體負債高達14兆美元。因此，不排除中國有可能過度緊縮信用供給，導致經濟成長的速度比預期更加趨緩，並對那些高度仰賴中國的經濟體與產業帶來負面影響。

風險三：經濟傷痕

PIMCO認為經濟傷痕造成的潛在影響，是全球經濟前景面臨的最大變數，可能會拖累、甚至阻礙消費支出、企業投資、增聘勞工的決策，導致經濟活動無法迅速恢復至疫情爆發前的水準。根據我們的基本展望，隨著疫苗陸續擴大施打，各種自願性與強制性的經濟活動禁令可望畫下句點，屆時積壓已久的龐大消費需求將在今年釋出。此外，許多國家的勞動參與率在去年普遍下跌，短時間內也難以快速恢復。

投資結論：風險因子

儘管風險性資產可在未來延續良好表現，但是有鑑於目前市場上多頭部位的集中程度，PIMCO認為現在投資人應審慎布局投資組合，切勿抱持過度樂觀的心態或承擔過度風險。考量目前低利率、低利差、與低波動的大環境，PIMCO將以保護資本與審慎管理流動性，作為建構投資組合的重點。財政疲乏可能會導致經濟復甦的力道不如預期，但也可能因此降低全球殖利率攀升的風險。PIMCO認為投資人可善用私募信貸策略，在充滿投資機會且高風險的產業，建立長期的投資部位。