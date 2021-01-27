澳洲政府辛丑牛年「牛轉錢坤」精鑄紀念金幣 熱烈發行中

牛運當頭，牛(扭)轉財運。牛是人類的得力助手，協助耕耘、拉車，對推動人類文明，累積財富，產生關鍵作用。每逢牛年到來，就有開拓財富，改換運勢，牛(扭)轉錢(乾)坤的重要意涵。而且牛興奮狂奔和進攻時會向前衝，加上牛角天生向上，世人用「牛市」來比喻股市的多頭走勢。澳洲政府藉由2021辛丑牛年，推出十二生肖牛年紀念幣，祝牛年財股兩旺，財富節節高增。

金牛賀歲旺財勢，富貴豐盛喜圓滿

由澳洲鑄幣局最新發行的「牛轉錢坤」精鑄紀念金幣，幣面刻鑄一隻身處茂盛竹林，體態精壯結實，挺胸昂首，抬腿向前的金牛，氣宇軒昂，展現出銳不可擋的撼人氣勢。意寓牛年牛轉錢坤，「牛市」一飛衝天，富貴發大財。幣面的整體設計中還巧妙置入“牛”的漢字，“ OX 2021”字樣和代表柏斯鑄幣局的“P”作為印記。金幣的另一面刻鑄了英女王伊麗莎白二世的肖像、該幣的重量、成色及面額。

世界鑄幣權威，精心誠意鉅獻

「牛轉錢坤」精鑄紀念金幣，由擁有超過一百一十年豐富經驗的國際鑄幣權威澳洲「柏斯鑄幣局」，以9999黃金潛心淬煉。每枚皆金光閃閃，璀璨動人，並附有澳洲柏斯鑄幣局的真品鑒證證書，保證金幣的純度及重量，更添金幣不朽身價。

福祿壽圓滿金牛，享福聚財得長壽

值此吉慶年度，澳洲柏斯鑄幣局特別與南太平洋島國——吐瓦魯合作推出以9999黃金鑄造的「福祿壽」圓滿金牛紀念金幣。讓代表福氣、利祿、長壽的金牛，在新的一年，為您送上豐碩順旺的大好運勢。「福祿壽」圓滿金牛紀念金幣，全套包括「滿福金牛」、「聚財金牛」及「長壽金牛」三款，是閣下牛年贈禮或收藏的極佳選擇。

滿福金牛，牛運亨通

“牛運亨通”滿福金幣，幣面刻鑄歡喜站立，抱住福袋的滿福金牛。充滿笑意的牠，體態渾圓，動作從容，煥發出歡樂、圓滿的福氣。巨大的福袋，膨脹飽滿，充滿福氣。寓意您在牛年福氣袋滿滿，牛運亨通，一切順利底定。

牛運亨通”滿福金幣，寓意牛年福氣袋滿滿，牛運亨通。圖／業者提供

聚財金牛，牛氣衝天

“牛氣衝天”聚財金幣，幣面刻鑄泰然安坐，捧祿字金牌的聚財金牛。滿臉歡笑的牠，神態自信篤定，充滿富貴、圓滿的財氣。巨大「祿」字金牌的牌面同時刻劃著財富指數節節高升。寓意您在牛年富貴傍身，牛氣衝天，財富創新高。

“牛氣衝天”聚財金幣，寓意牛年富貴傍身，牛氣衝天，財富創新高。圖／業者提供

長壽金牛，牛年享壽

“牛年忘返”長壽金幣，幣面刻鑄手舞足蹈，歡喜慶生的長壽金牛。大氣雍容的牠，精神飽滿，長壽健康。捧在手上的特大壽桃，結實飽滿，象徵長命百歲，健康歡樂滿點。寓意您在牛年健康長壽、喜樂盈年，日日享受生活的美好。



“牛年忘返”長壽金幣，寓意牛年健康長壽、喜樂盈年。圖／業者提供

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