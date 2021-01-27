中壽實現聯合國永續目標 金融小學堂翻轉偏鄉弱勢

聯合國「永續發展目標」（Sustainable Development Goals，簡稱 SDGs）提到在2030 年以前，確保弱勢族群包括身心障礙者、原住民以及弱勢孩童都能有接受各級教育的管道，而距離這目標時間已不到10年。中國人壽長期觀察社會趨勢，結合金融保險職能，攜手花蓮東華大學財務金融學系，自去年10月起啟動「遇見幸福美好人生 金融小學堂」系列活動，透過教育的力量，密切連結社區網絡，為花蓮注入更多資源，降低城鄉差距與隔閡，縮小金融知識的落差，讓教育成為推動永續發展的一把關鍵鑰匙。

「金融小學堂」結合聯合國永續發展目標，以社區服務模式，由中壽在地同仁及東華大學師生，巡迴花蓮、吉安、玉里、鳳林及壽豐等各鄉鎮，透過寓教於樂的講座活動，為花蓮偏鄉之低收入戶、中低收入戶或弱勢家庭等提供金融知識教學，提升民眾對理財和保險之基礎認識，實踐公平待客原則與深耕當地服務，讓「知識就是力量」不再是口號，而是握在手中可善用的工具。

中壽實踐公平待客原則與深耕當地服務，透過活動讓民眾對於金融商品與家庭財務規劃，有更進一步的認識與觀念。圖／中壽提供

花蓮民眾熱情響應「金融小學堂」，不僅有初入社會的年輕人、帶著孩童的媽媽，還有退休長輩甚至是高齡95歲的長者，都一起參與活動。透過金融小學堂，民眾對於金融商品與家庭財務規劃，有更進一步的認識與觀念，並可重新檢視過去自己的消費理財方式，了解自己家庭財務狀況以及如何以理財來幫助家庭脫離經濟困境。現場的民眾更熱情的相互討論交流，長者分享人生經驗，並告訴工作人員，以後更能清楚分辨商品是否有風險、是否適合自己，再也不怕退休老本被騙；年輕人開始思考如何分配收入與支出；媽媽藉機教導孩子認識理財的重要性，讓金融觀念從小開始萌芽。

中壽以「愛與關懷」的核心精神，積極推動友善的普惠金融，持續提供暖心服務與商品，包括微型保險、小額終老保險，以及業界首創的特定身障者綜合險等；中壽微型保險已連續六年獲獎，且去年再度名列於金管會公布之「金融服務業公平待客原則評核」壽險業排行前20%，是少數連續二年入選績優的壽險公司，長期作為獲得主管機關肯定。