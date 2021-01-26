新興市場債券 即將迎來希望的曙光

本文作者：霸菱新興市場企業債券團隊主管Omotunde Lawal(左),全球主權債券和貨幣投資團隊主管Ricardo Adrogue博士(中),霸菱新興市場主權債券投資團隊主管Cem Karacadag(右)。圖／霸菱提供

新冠疫苗在新興市場的推廣可能會較慢，這意味在可見的未來限制措施仍將繼續實施。但亮點猶存，包括當地貨幣和已適應這種「新常態」的企業。

因新冠疫苗相關消息傳出，加上商品價格走升，新興市場債券第四季繼續上漲。中國是新興市場經濟前景的主要推動力，令人鼓舞的數據公布，亦提振表現。綜觀2020全年表現，在經歷有史以來最嚴峻的急跌之後，主權債券、企業債券及當地貨幣債券報酬逐漸回升，到年底分別上升5.26％、7.13％及2.69％，整體信用利差收窄。即使是回升過程中表現較落後的貨幣亦有小幅反彈，但仍遠低於疫情爆發前的水平。

當地貨幣：未來的一大亮點？

儘管新興市場貨幣整體上仍表現落後，但現已出現多項有利因素，這些因素日後可能會為此資產類別帶來具吸引力的投資機會。

首先，疫情爆發後，許多新興市場面臨消費走軟和資金外流的困境，故整體經常帳赤字有所減少，更有一些新興市場國家取得經常帳盈餘。例如巴西、墨西哥、南非及印尼，這些國家的赤字不是已大幅縮減，就是已變成盈餘。從本質上講，這意味著新興市場的財務需求有所下降，換句話說，其資產負債表變得更加健康。與此同時，許多新興市場國家的出口表現均遠優於預期，原因是市場對商品的需求相當穩健，並且於2020下半年出現強勁復甦，這受惠於中國的持續需求。

霸菱認為，這一系列因素顯示：在未來幾個月乃至一年，新興市場貨幣有望扭轉其落後大盤的局面，尤其是在資金回流至新興市場的情況下，所以霸菱認為新興市場當地貨幣目前有顯著的漲升潛力。

主權國家：仍然存在差異

信貸方面，新興市場主權債券繼續面臨挑戰，但各國受到疫情影響的程度大不相同。整體而言，評等下調幅度及違約家數低於最初預估的水平，而疫苗的推廣和商品價格上升，應有助於2021年違約率維持在較低水平。

總括來說，霸菱繼續認為投資級的國家，其價值尤具吸引力，包括哥倫比亞、墨西哥、羅馬尼亞及巴西。對於巴西，霸菱內部將其評為投資級市場。高收益方面，繼續專注於避免投資於那些融資條件趨於惡化的國家。然而，像烏克蘭這些在應對危機時表現相對較好的國家中，確實存在精選機會。

儘管第四季表現普遍強勁，相關指數信用利差幾乎收復了2020年全部(或幾乎全

部)失土，但在摩根大通新興市場環球多元化債券指數(EMBI-GD)中，七十多個國家的債券報酬存在重大差異。事實上，一些國家的債券已於2020年底收漲，而另一些國家的債券則大幅落後大盤。

換句話說，國家的挑選很重要，而且是非常重要。特別是在充滿未知的環境下，新興市場主權債券不應被視為一種貝塔(Beta)資產類別；相反，這是一個具更多元化投資機會的資產類別，但需要採取主動型管理來選對債券，或許更重要的是，避免選錯債券。

企業：適應新常態

與已開發市場企業債券一樣，新興市場企業債券在疫情爆發時亦遭到不加分辨地拋售，但之後不久便出現大幅反彈，原因是刺激方案及其他援助措施為企業提供了急需的資金援助，而這些舉動不僅出自聯準會和歐洲央行，亦有出自新興市場國家的央行和政府。在2020年稍後時間，中國的商品需求呈現更為持續的復甦跡象，為該資產類別提供進一步支持。

疫苗消息推動了第四季市場回升，但政府推出疫苗仍存在較高的執行風險，預計許多新興市場國家要到今年下半年才會大規模接種。新興市場企業很可能會落後於已開發市場企業，這代表部份國家可能會在較長一段時間內繼續實施針對新冠疫情的封鎖措施，然而，在隧道盡頭，將會迎來希望的曙光。

而投資的關鍵為物色那些商業模式足夠穩健，能承受需求長期放緩或能適應新常態的企業。例如，繼續在公用事業、消費品及電信、媒體及科技等防禦性產業的企業洞悉到投資價值。此外，具有創新性商業模式、且受惠於新興市場結構性趨勢的企業似乎亦更為穩健，其中包括電子商務及食品外賣公司。事實上，這類企業已經陸續發行新債，預計在未來幾個月乃至一年還會有更多。與此相反，對疫情敏感的交通運輸企業(從機場及航空公司到高速公路)和遊戲公司可能會繼續面臨挑戰。

重要啟示

綜觀整個新興市場債券，必然還有許多亮點，隨著疫苗的接種以及全球經濟的開始重啟，預計投資機會將會不斷湧現。然而，目前新興市場主權債券及企業債券均面臨諸多風險，從政治緊張局勢，到長遠而言已開發市場有升息的可能，以及諸如銀行延期償付和監管寬限措施之類的支持措施減少等，不一而足，這些均可能為市場帶來潛在風險。在此環境下，霸菱採取主動投資管理，搭配「由下而上」的精選方式，以物色未來能持穩的國家及信貸。