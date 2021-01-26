美股觀點：健護產業蓄勢待發

健護類股2020年行過低谷又攀上高峰：新冠肺炎疫情三月爆發時跌跌不休，隨後生物製藥產業動員對抗病毒，股價漲聲響起，但美國大選迷霧籠罩使之再度回落，所幸疫苗與溫和的選舉結果使得健護族群又反彈，駿利亨德森投資組合經理人Andy Acker表示，近期臨床研究進展與2020年美國大選結果將推升健護產業來年表現。

創新開啟新市場

生物製藥產業對疫情反應的表現使其創新能力獲得關注，到目前為止，二款疫苗（一為Moderna的疫苗，另一種BioNTech與輝瑞聯合開發的疫苗）後期臨床試驗顯示保護力約達95％，第三支由AstraZeneca、牛津大學聯合研發之疫苗有效性最高亦可望達90％，其中令人驚豔之處在於Moderna與BioNTech／輝瑞疫苗係運用訊息核醣核酸（mRNA）新科技，且三款疫苗均於一年內開發完成，不似過去必須耗費十年以上。

儘管前述及其他疫苗（目前臨床試驗中之候選疫苗近50支）能為藥廠增加多少長期獲利有待觀察，但業者為抗疫投入鉅額研究、製造經費，確實有助加速發展新科技、驗證其功效，以mRNA療法為例，醫治癌症、傳染病之研究已進行多時，至今尚未獲得主管機關核准，但新冠疫苗開發經驗或許能應用於其他mRNA疫苗與各式癌症、療程。

推動生物製藥前進之研究類型眾多，mRNA技術僅是其中一例，未來幾年醫治裘馨氏肌肉失養症（Duchenne muscular dystrophy）、血友病、囊腫性纖維化等嚴重疾病之基因療法應可陸續釋出數據，癌症、罕見疾病及標靶型精準腫瘤醫學（例：藉抗體藥物複合體將化療藥劑如導彈般輸送至腫瘤細胞）之細胞療法亦大躍進，若研發成功，許多藥品將可徹底改變重大疾病照護標準並開啟新商機。

併購潮再起

然而，即便技術一再進步，健護類股股價表現卻嚴重落後大盤，配合利率甚低，併購風潮料將再度興起，尤其許多大型製藥、生技公司藥品上市已久，學名藥虎視眈眈，更有併購需求。

政策風險減輕

另一方面，美國2020年大選結果或有利健護業來年表現，因準總統拜登與其他民主黨候選人不同，僅倡議適度改變美國醫療體系，例：擴充歐巴馬健保（如此可能導致醫療需求增加）。此外，參議院民主黨僅取得簡單多數，難以通過全面性改革法案，因依據參議院程序規則，法案通過一般需要60票以上贊成。

儘管如此，醫療改革壓力不會完全消失，因華府之外，民間市場亦十分關注藥品定價，Amazon近日便推出線上藥局服務，Prime會員享有新儲蓄卡及免運費優惠，但若有其他方案可提升藥物配送價格透明度、減除消費者自付額以外負擔，均能視為利多，因處方藥平均淨價近年雖持平，自付額卻不斷上升，若解決此一失衡現象，不僅可保障創新誘因，更能減輕病人負擔，形成雙贏局面。