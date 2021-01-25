台中銀尾牙視訊摸彩犒賞員工

109年雖然受新冠肺炎疫情影響、中央銀行降息壓縮利差與紓困對資產品質衝擊等嚴峻挑戰，但台中銀行各項業務發展仍穩定增長，109年度自結稅後淨利新台幣40.37億元，自結每股稅後盈餘1.03元。為感謝員工過去一年的辛勞貢獻，台中銀行在考量落實防疫與避免群聚感染情事發生的前題下，取消了集團尾牙餐會，改由各單位自行舉辦尾牙聚會，但集團員工期待已久的年終摸彩活動並沒有取消，仍如期在21日以視訊方式舉行犒賞員工。

台中銀行指出，集團內台中銀保經、台中銀證券、台中銀租賃及台中銀創投等事業體系及轉投資台中銀投信等三千多名員工都可以視訊方式參與摸彩活動，活動中由董事長王貴鋒及總經理賈德威率領高階主管接力按鈕抽出各獎項，獎項近800份，總價值逾仟萬元。

台中銀行總經理賈德威表示，該行近年來不斷調整優化獎酬制度，鼓勵同仁自我成長，期望透過差異化的獎酬，激勵員工展現卓越的績效表現，並勇於承擔具挑戰性的職責；而開辦員工持股信託，就是希望員工專心致力展現績效，累積股票增加的財富，在離退時能多一分生活的保障。期盼未來，有更多人才加入台中銀行的行列，在金融市場更為複雜又多樣化的時代裡，共同為公司及自己創造最大的價值。