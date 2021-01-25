年關籌資又想留股過年 善用股票借款

正值歲末年終，全台各地都充滿迎接新年的節慶氣氛，隨著農曆年節將近，舉凡年前的除舊佈新、新春送禮及紅包、闔家旅遊等多樣彈性的資金需求，此時民眾除了賣股換現金，還可善用股票借款，尤其今年台股行情表現亮眼，股市衝破萬五大關，倘若投資人看好股票後市表現，此時賣股換現金就有可能錯失未來參與獲利的良機，如透過券商所提供的「不限用途款項借貸」的服務，運用手上的股票來借款，不但資金調度更靈活自由，還可繼續持有好的股票，兼顧民眾賺取股息股利的理財投資。

股票借款免賣股 創造理財正循環

截至2020年底，市場不限用途款項借貸借款餘額已突破400億元，顯示不限用途款項借貸廣受投資人青睞，隨台股行情屢創新高，投資人可藉由靈活使用「不限用途款項借貸」隨借隨還、有動用才計息、借款不限用途的特性，幫助自己免賣股票也能獲得資金，而主管機關也已開放借新還舊的業務，幫助投資人能夠更聰明掌握借還款的時間點，不論是創業圓夢、擴充營運、置產購屋、裝潢整修、購車、結婚生子、教育基金、理財規劃…等等的資金需求，都可以靈活運用，與此同時，面對新一年的財務規劃，除了自己的努力與付出，備妥充裕的資金不可或缺，掌握財富就從了解商品特性開始，善用股票成為自己的資金源頭，及時的資金活水就能為自己助攻，創造理財正循環。

富邦便利貸 貸給客戶更好的數位體驗

富邦證券提供的不限用途款項借貸服務「富邦便利貸」，讓客戶借款不受時間地點的限制，只要是富邦證券客戶，帳戶裡有整股庫存，就可利用電腦、手機、平板等多元裝置來進行股票借款，操作簡便，過程不同於其他借款管道的繁瑣複雜，且每日撥款四次，效率上更為便捷快速，在額度內也可以隨時循環使用，亦可提前還款，隨借隨還，有動用才計息，短期可應付資金需求，長期下來還能享有股息股利的報酬，是相當靈活的資金運用策略，幫助投資人進一步發揮資金綜效。

富邦證券致力打造有感創新的金融科技服務，「富邦便利貸」未來仍將持續不斷優化線上借款流程，聚焦在客戶的借款體驗，以提供客戶順暢的線上借貸服務為目標，讓客戶即使透過數位服務也能感受到服務的溫度，如欲瞭解更多「富邦便利貸」，可至富邦證券官網查詢，或洽分公司營業員。