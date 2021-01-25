凱基證獲頒櫃買中心四獎項 全方位服務獲肯定

櫃檯買賣中心日前公布「上櫃權證競賽獎勵活動」、「股票ETF獎勵活動」與「債券ETF獎勵活動」獎勵活動，凱基證券獲頒四獎項包括權證競賽「權鼓齊鳴獎」獎、「權履如飛獎」獎、股票ETF「大放E 彩獎」、「E 顯身手獎」債券ETF獎勵「E門豪傑」獎，凱基證券為投資人提供全方位金融商品與周全服務，成果獲得肯定。

凱基證券持續推廣ETF及權證交易，提供投資人零距離的全方面理財服務，109年也在台灣證券交易所的證券商ETF及ETN競賽拿下「ETF交易貢獻獎」及「臺股ETF造市獎」，此次再獲櫃買中心的獎項，證明凱基證券的專業投資理財服務深獲客戶肯定。

近期投資市場交投熱絡，無論是想透過權證小資金參與股市的小資族投資人，或者想透過權證發揮槓桿效果的積極投資人，都讓權證市場充滿活力，凱基證券109年度共發行超過6000檔權證，發行市占超過15%，110年將更積極發行，希望提供投資人多元條件與標的，也提供穩定報價與適當流動性。

今年新冠肺炎疫情嚴峻，影響全球股市劇烈的波動，臺股的ETF不僅橫跨多種的資產類別，在追蹤工具和報酬型態上有利於滿足多樣化的投資需求。隨著國內 ETF商品的多元以及市場的蓬勃，今年有多檔ETF報酬勝過大盤，兼具儲蓄、避險與投資的優勢。受益人數和交易人次節節攀升，這已經成為國人重要的投資理財工具，不論是年輕化的股市新鮮人甚至是專業機構投資人，市場上有超過150萬投資人的參與，交易ETF 幾乎是全民的投資運動。

凱基證券將持續秉持著最專業的精神與正面的態度，配合主管機關的推廣並積極造市，持續致力提供多檔ETF充分流動性，活絡市場並滿足投資人交易與避險的需求；以客戶的視角，為不同族群的投資人提供最專業的投資服務和交易平台，掌握先機成為投資市場的贏家。