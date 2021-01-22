【數位轉型・登峰造極】郭志鵬 將小事做好做大 讓客戶看見與眾不同

「將小事做好做大」中國人壽翔大通訊處資深業務經理郭志鵬不論面對客戶或培育新人，一直堅守這個態度。郭志鵬說，一位客戶身邊，總圍繞著許多位保險業務員希望接觸、成交，要如何脫穎而出，有賴業務員的努力與認真，一步一腳印、認真兼具細緻的銷售功力，將小事做好做大，讓客戶看見與眾不同與專業態度。

保單健檢是眾多業務員與客戶接觸、互動時最常使用的策略之一。郭志鵬如何從眾多業務員與保單健檢報告中展現與眾不同呢？郭志鵬說，「我會先從外觀下手，人是視覺的動物，不一樣的事物最容易被看見、留下印象，所以從紙質開始就選不一樣的亮面紙，不同險種採用不同的顏色，然後請專人編排、美工、裝訂，就是要跟其他人不一樣，細膩與差異讓客戶一樣看得到。」

郭志鵬對於保單健檢報告與後續的建議書也要求高品質，內容會先用九宮格呈現客戶已有的保障與尚待補強的缺口，而在缺口部分，他會在與客戶面談前，先做好功課，深度剖析客戶的需求，依不同的預算程度，製作不同的保單建議規畫書，當客戶表示有空可以面談時，再將所有資料帶去，一步步解說健檢報告與規畫書內容，

善於和客戶溝通及培育新人

郭志鵬喜歡閱讀《孫子兵法》，相信知己知彼，百戰不敗。因此，郭志鵬不論是與客戶溝通或培育新人，《孫子兵法》策略都能派上用場。善用自己的優勢，搭配SPIN精確提供了解客戶需求。為了增加專業，他花時間和學費，看書上課研究各種理財稅務、資產傳承，也會搭配客戶感興趣或喜好的話題，讓客戶願意卸下心防和我分享私領域及進行保單健檢。

保單健檢不僅是郭志鵬發展個人事業的利器，更是他用來輔導轄下新人、提升他們專業與經驗的武器。為了彌補新人經驗不足的弱勢，郭志鵬運用「Role play」來解決這項難題，他說，新人必須先把他當成客戶，通過他這一關了才能去找客戶。「我的及格條件是，新人必須講得跟我一樣好，才能出門去拜訪。所以初期要嘗試20、30次才行，若我沒有空，就是找其他主管，甚至請我的客戶聽新人說，一定要講得清楚明白對方聽得懂，沒有問題不害怕，才能出門。」

為了解新人說明的內容，他甚至會要求新人錄下每一次Role Play的內容，再放出看哪一段保單內容講得不清楚、哪一段要在加強，一一要求新人調整改進，務必讓新人練就一身完美的功力，把每一項都講得清楚明白，才能上戰場面談。

善用「i-Agent」增員更有效率

他也喜歡大數據分析，使用DISC性格測驗找出適合增員對象，及搭配中國人壽推出「i-Agent」系統，採用大數據分析出16種動物性格特質選才模型，讓他在增員時更精準、更有效率。 郭志鵬說自己現在花很多心力培育同仁，多數的時間、工作都是以輔助同仁為主，他很感謝公司與夥伴的支持與協助。對未來他有2大期許，一是達成100條競賽肩帶的目標，目前已累積有48條，代表他目前年年維持優越成績不落；二是希望能將轄下人力擴增到365人，只要每天都有一人報件，正副會長的榮耀就有機會持續與他為伍，這2件都有相當的難度，但他認為有目標才有前進的動力，也是促使自己不斷成長的動力。

座右銘

想是問題，做是答案，贏在行動，輸在猶豫

達人小檔案

入行資歷：19年

轄下人力：21人

個人得獎紀錄：108年度極峰表揚會副會長、108年度高峰表揚會_業務經理組第十三名、107年度高峰表揚會業務經理組第十四名