三能-KY 12月營收達1.98億，全年度19.13億 均創上市掛牌後新高

三能集團控股（6671）2020年12月份合併營收達新台幣(以下同)1.98億元，較去年同期成長6.69%，而單月營收1.98億元，也創下三能集團自2018年底股票掛牌上市以來，單月營收的最高紀錄，同時也是今年度連續8個月正成長。而三能集團2020年度全年營收19.13億元，也較2019年度成長1.30%，在疫情肆虐全球及人民幣匯率貶值雙重不利因素影響之下，三能集團還是繳出超越2019年營收之成績單，實屬不易。

綜觀三能集團2020年度成績單，在第一季受疫情影響，全球消費市場轉趨保守下，三能集團靠著前一年度就打下的電商轉型基礎，促使轉型成效提早發酵，加上持續推出新產品，包括一體成型鑄鋁吐司盒、動物造型吐司盒等，成功在疫情下大幅增加電子商務銷售。

另三能集團新產品開發能力強、速度快，配合即將到來的農曆牛年推出「牛年造型土司模」，展現出三能集團研即時之機動性。針對較不受疫情影響之工業客戶，進行專業服務，使得營收在第二季度後開始成長，至今已經連續8個月都呈現正成長之態勢。

三能集團2020年前三季財務報告每股盈餘達2.53元，與去年同期1.95元相比成長29.74%；而毛利率也連兩季都突破40%大關，創近三年來最佳記錄，累積前三季毛利率達到40.12%，展望2021年度後疫情時代，在電子商務與工業客戶營收雙引擎持續帶動下，整體營收成長仍值得期待。