第14屆亞洲金融論壇落幕 近八成與會者展望今年全球經濟樂觀及中性

由香港特別行政區政府、香港貿易發展局在網路舉辦的第14屆亞洲金融論壇19日圓滿落幕。本屆論壇透過網路平台，吸引超過70個國家和地區逾63,000觀眾，近八成與會者展望今年全球經濟樂觀及中性，主辦單位並為投資者及項目持有人安排超過700場一對一配對會面，論壇成果豐碩。

第14屆亞洲金融論壇以「重塑世界經濟新格局」為主題，同時透過網路即時投票，了解業界對環球經濟的看法，以及疫情對各行各業的影響。為促進更多實質合作，論壇亦於網上舉行AFF Deal Flow環球投資項目對接會。

香港特別行政區政府財政司司長陳茂波表示，香港擁有世界級的金融體系和強勁實力的專業服務。資訊、人才、資金和商品都可以自由進出香港。香港法治完善，具備透明度高及與世界接軌監管系統的公平競爭環境，低稅率及簡單稅制，以及具深度的市場流動性，讓香港成為理想的營商之都。

68％與會者認為今年中國內地將有最佳投資回報

大會在各個討論環節進行即場投票，加強演講嘉賓和環球與會者之間的互動，同時收集商界精英對全球經濟前景、投資回報最佳的國家、以及可持續發展挑戰等議題的意見。問及與會者對今年全球經濟前景的看法。有32％的與會者感到樂觀，47％與會者持中性態度，感到悲觀的有21％，反映商界普遍對今年經濟前景看法未至太淡。

近七成與會者認為，中國是今年獲得最佳的投資回報的經濟體及地區，其次是東盟和美國。此投票結果也呼應了2018年諾貝爾得獎經濟學家兼政策企業家保羅．羅默 (Paul Romer)於專題演講上的分享。

羅默指出，亞洲將有望在全球經濟增長上處於領先地位。他解釋，雖然未來可能存在變數，例如商務旅行需求預期會減少，但一些經濟趨勢如城市化等將穩健持續。隨着亞洲財富繼續增加，人民將需要更多居住空間，促使亞洲成為城市發展的領導者。

55％與會者預期環球經濟一年後回復正常

新冠疫情影響全球，回應論壇主題「重塑世界經濟新格局」，大會透過即時投票了解與會者對疫情下經濟的看法，有多達55％與會者認為環球經濟活動會在一年後陸續回復正常，覺得今年內可復甦的則佔28％，認為環球經濟活動需要兩年或以上才能回復的佔17％。至於對各國針對疫情刺激經濟措施的看法，24％認為失業保險及援助最有效，其次是以優惠券等措施刺激本地消費和延期繳付企業所得稅等稅務措施。

下半年傳統與科技證券表現或有改變

疫情的衝擊及國際政治問題的不斷演變，為環球經濟帶來不穩定性。為期兩日的論壇共舉辦60多場討論環節，邀請超過160位重量級財金官員及商界領袖分析市場情況和分享應對現今金融局勢的策略。去年曾預期美國經濟將出現V型復蘇的黑石集團董事長、首席執行官兼聯合創始人蘇世民 (Stephen A. Schwarzman)，認為今年下半年起需求將回歸，利率亦將因通貨膨脹而增加。

蘇世民指出，科技發展一日千里並正改變全球。以實際價值投資證券的傳統投資概念已經不合時宜，因為這些科技公司被炒得火熱，隨著一些傳統公司業務復甦，情況會有所改變，今年投資在科技公司的回報表現亦可能不如以前。

兩位科技巨頭齊分享創新科技及商業理念

創新及科技對金融發展的影響深遠，是本屆論壇的聚焦議題之一。論壇第二天的主題演講邀請兩位科技界巨頭：Reddit及Seven Seven Six聯合創辦人亞歷克西斯‧奧哈尼安 (Alexis Ohanian)，以及蘋果公司語音助手Siri項目共同創造者盧克‧朱力亞 (Luc Julia)分享見解。奧哈尼安指出，現時對初創企業來說是一個有趣的時機，若你在正確的時間、正確的地點成立，將能抓到業務大幅增長的機遇。

網上環球投資項目對接會促成超過700場會面

AFF Deal Flow環球投資項目對接會今年移師至網上舉行，為項目持有人及投資者提供一對一的配對服務。今年來自各地的投資者、項目擁有人及初創企業參與，數目再創新高。論壇已成功進行718場的一對一會面，配對來自世界各地的資金及投資項目，投資項目涵蓋行業包括物聯網、數碼技術、健康科技、金融科技、教育、環境與能源、食物及農業和基建及房地產等，協助業界達成更多具體合作。

主辦單位在此屆亞洲金融論壇設有金融科技專區、FintechHK初創專區、InnoVenture專區及全球投資機遇專區，以虛擬展覽形式讓逾140家當地和海外國際金融機構、科技企業、初創公司及投資促進機構，展示金融科技、企業創新商業意念，發掘各地來自不同界別的投資機遇。

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