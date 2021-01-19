遠雄人壽春節前提前給付1.2億元生存及滿期金

迎接農曆春節連續假期，遠雄人壽貼心保戶資金運用需求，主動於春節前提前給付生存及滿期保險金，總計給付件數逾千件，金額約1.2億元；遠雄人壽提醒，高齡社會、少子化時代來臨，保戶不妨趁著過年前後手邊資金較充裕時，檢視個人或家庭保險保障的完整性，例如常以機車代步的年輕小資族，應強化意外傷害險提高事故風險保障；養老育小的三明治父母族可補足實支實付醫療險、癌症險等醫療保障，協助自己負起家庭責任；壯世代樂齡族則可善用退休金購足年金保險，以儲蓄優勢穩固退休生活，讓保險成為面臨人生風險時最好的依靠。

遠雄人壽春節期間提供各項貼心服務

提前給付生存金、滿期保險金：考量春節期間民眾可能有較多的資金需求，例如孝敬父母紅包、小孩壓歲錢、家中除舊佈新或出遊聚會，遠雄人壽每年都會啟動生存、滿期保險金提前給付服務。針對給付方式為匯款件、且給付日期為今年2月9日至2月16日者，將提前於2月8日匯款；給付方式為支票件、應領日為今年2月9日至2月16日者，給付支票將提前於2月2日前掛號寄出，讓保戶開心過年。

保單借款 全國ATM e指搞定：春節期間可能較有臨時性資金需求，保戶只要提前申請開通ATM保單借款自動化交易服務，隨時可於全台台新銀行ATM、全家便利商店配置的台新ATM，進行保單借款，單日借款不限次數，每人每日累計上限新台幣200萬元。

線上保戶專區，保單立即查：過年也是進行年度保單健檢的最佳時機，保戶可多加利用官網「保戶專區」或下載「遠雄人壽行動APP」，查詢個人保單資料，且只要完成線上服務開通功能，可直接進行線上保單變更、線上保單借款以及申辦電子單據等多項服務，不必出門就能輕鬆掌握保單大小事。

專人接聽，一通電話立即服務：客戶服務專線(0800-083-083)於春節連續假期(不含週六、日)上午9時至下午5時皆安排客服人員服務，其餘時段則透過語音系統引導留言，客服人員於上班時間回覆；如遇緊急事件，語音系統將引導撥打值班客服主管手機聯繫服務。此外，保戶亦可透過官網進行「線上留言」、「預約回電」或「預約臨櫃」服務，客服人員將於上班時間聯繫服務。

加值服務好禮遇，特約優惠超好康：遠雄人壽體貼保戶，線上保戶加值服務持續推陳出新，開春就開運，首推「好運拉霸」抽獎天天試手氣，祝福保戶一整年好運不間斷；假期宅在家，「遠雄微影城」收錄勵志人生、公益善念等小短片，新年充飽滿滿正能量；「公益小舖」集結心路基金會、伊甸基金會、喜憨兒基金會等八大公益平台的年節禮盒及紅包袋等愛心商品，購物同時助人過好年，過個感恩金牛年。