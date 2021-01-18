華南銀紓困表現優異 再度獲政府六獎肯定

新冠肺炎疫情在國際間依然嚴峻，政府相關部會為因應疫情對國內產業的衝擊，持續推動各項紓困振興方案，金管會為鼓勵銀行積極辦理紓困振興貸款，分別以金額、件數及效率等三個面向，訂定「獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案」，並於去年12月底完成第二階段的評比。華南銀行再度受政府肯定，獲六個獎項表揚，

華南銀行持續響應政府政策落實推動企業紓困貸款業務，繼第一階段評比榮獲金管會三大獎項的優異成果後，再次於第二階段評比獲得「自辦紓困核准金額占授信總餘額比率組」及「公辦紓困舊貸展延核准金額效率組」雙料冠軍、「自辦紓困核准件數」及「公辦紓困新貸營運資金貸款核准金額效率組」第二名、「自辦紓困核准金額」及「自辦紓困舊貸展延核准金額效率組」第三名等共六個獎項。金管會於1月18日舉辦表揚典禮，華南銀行由董事長張雲鵬、總經理張振芳代表領獎，並由副總經理王瑞雲分享華南銀行推動紓困振興貸款的實際經驗，獲得與會長官與銀行同業一致肯定。

成立跨部門協調機制 簡化紓困申請流程

自疫情伊始，華南銀行為實踐企業社會責任，董事長張雲鵬在第一時間即指示透過全國186家營業單位主動關懷客戶受疫情影響狀況，並遵循「從寬、從速、從簡」核貸原則，協助受疫情影響之企業能夠儘速獲得紓困資金，總經理張振芳更親自召集總行部門成立「因應受新冠病毒疫情影響之企業紓困振興貸款處理小組」，跨部門協調機動調度人力、簡化流程、整合資訊系統等措施，加速推動紓困貸款業務。此外，為讓全體同仁熟稔各項紓困貸款相關規定，除透過線上課程、內部測驗等方式加強教育訓練外，更藉由每週舉辦視訊宣導會議，即時協助分行解決實際作業面對諸多問題，並就個案進行經驗分享及意見交流，大幅提升案件核貸效率。另為嘉勉同仁於疫情期間不辭辛勞積極辦理各項紓困貸款業務，銀行內部亦提供多項獎勵措施及方案，以提振第一線同仁的士氣。

近年來華南銀行在推動5+2新創產業、都更危老、投資台灣三大方案、兆元振興政策性貸款也同樣表現亮眼，指標型案件包括太陽光電業者天衝能源、城市發展電業，南港輪胎舊廠都更案，循環經濟業者正隆、榮鼎綠能等，且截至109年12月底，都更業務累計放款餘額340億元，及危老業務累計核准額度219億元，皆為泛公股銀行第1名。此外，依據REFINITIV聯貸市場排名，華南銀行在2020年主辦聯貸排名更提升至第4名，創下歷年最佳成績。

華南銀行身為國內民營企業放款量前三大銀行，將秉持授信專業及效率推動紓困振興貸款，協助企業資金調度，並持續優化授信作業流程及擴大運用金融科技，提供企業更多元、優質且高效率的金融服務，以期成為推動經濟成長的穩定力量，協助國內各產業邁向復甦成長的道路。