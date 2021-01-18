開心領年終 上班族聰明選保險理財

保年年領取生存保險金並有機會享增值回饋分享金

迎接完跨年，就到了上班族期待一整年的年終獎金了。今年受新冠疫情影響，全球經濟景氣大波動，根據人力銀行調查，年終平均為1.15個月，一年辛苦打拼換得的年終獎金也更顯珍貴。您是否已列好清單運用這筆資金，有些人領到獎金就花光光，有些人則是抱著獎金捨不得花，中國人壽建議，年終獎金的分配要「兼顧理性與感性」，但「理性大於感性」，比方說將獎金起碼撥出一半用於保障及資產規劃，剩下的一部分用於孝親、家庭支出，一部分則用來犒賞自己，各方面都顧到，花起來也不會有罪惡感。

如何聰明運用、存好存滿是個重要課題，而一年的開始正是好時機重新檢視自己的資產規劃，是否安全有保障。中國人壽建議上班族，可善用年終獎金，提撥部分獎金進行保障及資產配置，讓自己及家人安心。而對於40歲以上的上班族來說，多在職場上打拼10多年，可能已升任主管，收入也較高，但這時也開始面臨退休準備，透過「中國人壽美年鑽美元利率變動型終身保險－定期給付型」協助退休規劃就是不錯的選擇。

中國人壽建議民眾可建立良好風險意識，而美元保單具多幣別資產配置可分散風險的特性，是受到民眾青睞的退休準備的工具。如「中國人壽美年鑽美元利率變動型終身保險－定期給付型」，繳費年期2年，可享有終身保障，符合條件者可年年領取生存保險金，可作為每年犒賞自己的禮物或家庭旅遊基金；越早開始規劃投保，所領取的生存保險金也越多。並有機會享有以宣告利率為基礎計算增值回饋分享金(非保證給付項目)，提供多樣化保險費費率折減合併最高可達2%，能夠穩健累積資產並享有保障。

40歲的上班族鄒先生投保「中國人壽美年鑽美元利率變動型終身保險－定期給付型」，投保時保險金額75,641美元（以下同），繳費期間2年，原始年繳保費51,020美元，經相關費率折減後註8首、續期年繳保險費50,000美元。其增值回饋分享金第1-6保單年度選擇以繳清保險方式增加保險金額，第7保單年度（含）以後選擇現金給付，假設投保後未來各保單年度宣告利率註52.95%，鄒先生自第1保單週年日(含)起即領取生存保險金，至鄒先生保險年齡69歲之保單週年日，累積已領取的生存保險金以及增值回饋分享金共可達76,628美元，年度末保單現金價值達101,158美元，讓鄒先生的保障及退休生活更無慮。