富邦人壽偕同台灣失智症協會宣導 加入「守護爺奶平安過年」行列

失智教育動畫片前進校園第一線 學童教育更具趣味學習力

農曆春節將至，又是家人團聚的時光！然而，年節期間卻是失智者走失的高峰，且在寒冬中走失，意外風險更高。富邦人壽與台灣失智症協會、臺北市大同區大同國小、臺北市大同區健康服務中心攜手合作，於寒假前夕共同舉辦「守護爺奶平安過年」失智教育動畫片宣導活動，以此極富趣味性的動畫素材，培養學童對失智症警訊的察覺與預防走失小撇步，在識能教育的推展上發揮最佳效果。

失智趣味動畫教育片 失智警訊有癥兆 貼心防走失有三招

富邦人壽為提升學童對失智症的認識及友善態度，與台灣失智症協會推動「失智教育種子計劃」共同製作「失智教育動畫片」，以趣味橋段融入劇情中，透過寓教於樂方式培養學童認知行動，其中《失智警訊愛注意篇》透過故事情節演繹，讓孩童學習與建立失智識能，而《愛的守護防走失篇》則傳授預防走失三招－「天天拍照、配戴愛心手鍊、社區守護」；此動畫片透過衛福部國健署、各縣市教育局發送至全台小學，讓全台近百萬學童成為失智識能小尖兵。

年節守護失智長者 外出陪同 家人互動與溫暖包容

臺北市大同區大同國小校長陳顯榮表示，失智人口快速增加，學校也需要超前佈署引導孩童認識失智症警訊，才能幫助長輩早期發現及治療。陳校長表示過年期間鼓勵孩童多與長輩互動，不但有助於代間融合，更可延緩爺奶罹患失智症。臺北市大同區健康服務中心廖秀媛主任表示，孩子從小即應了解失智友善社區的重要性，讓失智者在孰悉友善的社區環境保有尊嚴、安心與安全的生活；並學習成為友善天使，與友善組織共同照顧家中失智長輩，進而提升照顧品質及減輕家屬照顧壓力。



台灣失智症協會秘書長湯麗玉表示，失智者因認知功能缺損以致走失風險高，特別是在過年期間家人團聚、活動多且熱鬧的時候，風險更高。建議孩童們每天幫長輩拍照，有助快速協尋;其次建議孩童回家提醒家長，幫助有走失之虞的長輩申請愛的手鍊，也可在長者身上放置聯絡資料或配戴衛星定位器等預防走失。年節期間帶外出時應安排兩位以上家人陪同，人多的地方更要手牽手一起走，若需要上廁所時，切勿讓失智者單獨一人等候。



湯麗玉鼓勵孩童於寒假及過年期間多陪爺爺奶奶活動，如散步、唱卡拉OK、下棋、寫春聯、包紅包、準備年菜等，於長輩進食年糕時應留意避免噎食意外。過年期間刺激多且複雜，失智者出現令人困擾的行為是可以預期的。湯秘書長特別提醒孩童，失智的爺爺奶奶是生病了，大家要包容失智長輩的脫序行為，千萬不糾正或爭辯，多順著失智者、多多鼓勵讚美他，以活動或美食轉移注意力，才能平安過好年。