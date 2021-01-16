台中銀數金服務再升級 手機門號即可轉帳

台中銀行從生活的角度出發，持續推出更便利且多元化的數位金融新服務；在智慧型手機的普及化，您我生活中已離不開手機，同時也非常習慣使用手機處理日常大小事；台中銀行觀察此現象，順應潮流推出「手機門號轉帳」服務，期能讓客戶更容易地完成轉帳收付款交易，體現普惠金融真義。

帳號綁定門號 轉帳交易更便利

台中銀行指出，「銀行帳號」這一長串的數字，客戶不僅不易記憶且常有輸入錯誤的疑慮，常是客戶在做轉帳交易時的一大「卡點」；台中銀行已有解決方案，宣佈即日起開放該行客戶可於網路銀行、行動銀行、官方網站，或透過營業通路臨櫃等管道，將台中銀行帳號綁定自身手機門號，完成綁定動作後即可使用手機門號做轉帳交易。若付款人及收款人雙方均已將銀行帳號綁定手機門號成功，付款人便可在轉帳時選擇輸入收款人的手機號碼執行轉帳付款交易，收款人即能在其手機號碼對應的銀行帳號收到此款項，增進客戶使用轉帳服務的便利性，也向消費者傳達台中銀行致力於改善客戶金融生活體驗的用心。

台中銀行與時俱進，努力走在潮流的前端，用最貼近普羅大眾的視角逐步體現用「心」打造的數位化服務，從去年（109年）第四季起已陸續推出「新版ATM介面」、「橘子支付帳號連結扣款」、「互動式友善匯款」、「手機門號轉帳」等服務，期待這些便利的功能滿足更多不同客群的金融應用需求，提升數位服務及涵蓋族群的廣度與深度。

確保金融服務不中斷 密切關注疫情發展啟動異地辦公

新冠肺炎疫情肆虐全球，再加上一直出現變種病毒，疫情的終結沒有樂觀的跡象，台中銀行為確保金融服務不中斷，日前已由銀行營運的關鍵單位資訊部門再度啟動異地辦公，將部分資訊部員工移往其他辦公據點繼續營運作業。面對疫情變化，台中銀行密切關注疫情發展，適時調整各項因應對策與措施，善盡防疫工作的社會責任，與國人齊心抗疫。更多相關資訊可至台中銀行官網http://www.tcbbank.com.tw/查詢。