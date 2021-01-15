【數位轉型・登峰造極】楊順旭 靈活保單規劃 健全保戶財務

台灣高投保率的全競爭保險市場，能夠長期取得客戶信任與維持高績效，一定要有兩把刷子。加入保險業已 23 年的中國人壽菁業通訊處業務襄理楊順旭，善於活用各種保單替客戶進行健全規畫，並讓客戶充分了解購買商品特性，即使2008年遇到金融海嘯，客戶對楊順旭也能採取完全信任，安然度過海嘯後恐慌期。

投資型保單進入台灣市場後，一度是熱賣商品，然而在2008金融海嘯後保戶開始有疑慮，對投資型保單具專業研究的楊順旭認為，靈活運用投資型保單，反而能為個別需求多元彈性規劃。他分析，「投資型保單大約在 2002 年進入台灣，到現在約有20 個年頭，我們一路見證它的演變，也透過它保險加理財的特性，幫我們的客戶進行彈性、符合需求、量身訂做的健全規畫。」

先保障再投資 了解客戶各階段需求

楊順旭跟客戶解說時，通常會先強化保障。他表示，進入產業多年，會跟客戶一起成長，在客戶最需要保障、責任最重的築巢、滿巢階段，投資型保單的壽險保障功能是客戶最大的後盾，而當保戶年紀漸增，開始要進行退休規畫時，也可以將部分資產配置於投資型保單，透過投資連結標的的功能，幫助自己累積將來的退休生活費。

因此楊順旭在銷售投資型保單時，不會是一次促成的，會透過反覆的關懷詢問、了解、徹底盤點客戶的需求後，再提供適合的保單規畫。近年中國人壽推動數位轉型，導入「i-Agent」系統，他說，「投資型保單的功能相對多元彈性，有類全委類型的、有保戶自選標的，也有效率投資策略的，中國人壽功能齊全的保單平台，讓我們可以提供客戶完整的規畫與建議，讓他們了解保單依自身需求做出選擇。」

數位轉型 帶來事半功倍成效

楊順旭身處的菁業通訊處，是中國人壽中部第一個參與轉型的單位。在剛開始參與轉型工程時，楊順旭也看到單位同仁遇到從紙本作業到數位作業的陣痛期，但在中嘉壽營部主管們的支持，以及陳菁亮處經理的領導下，他與同仁們也深感數位工具對業務工作帶來事半功倍的效益。

中國人壽「i-Agent」系統就透過大數據，統整評估保戶潛在的需求。另外，因忙於工作，可能有些客戶久未聯絡，「i-Agent」系統也會像小秘書一樣，自動提醒楊順旭客戶已有 30 天沒聯繫了，或是告訴他下週是某位客戶的生日，記得發個訊息祝賀他。「以前都要自己輸入時間自己紀錄，現在有了 i-Agent，真的很方便。」

投資型保單需與市場現況高度連結，楊順旭會時時研讀、注意總經趨勢或市場現況，跟客戶分享最新的市場財經新聞或訊息，提醒客戶要定期檢視投資標的連結現況；此外，菁業通訊處完整的教育訓練也是楊順旭的助力之一，陳菁亮處經理提倡健全財務規畫的理想，單位提供很多的基礎教育工程，包含內容多元的常態性財經課程，楊順旭亦不斷從中吸收新知，成為提供給客戶的養分。

主力銷售投資型保單的楊順旭，難免會與近年以利變壽險為主的市場策略相左，他說不同保單都有其功能與特色，但他仍堅持需求分析、投資型保單的健全規畫理賠，「堅持要做對的事，其實並不容易，但我相信自己走的方向沒錯，因為我一定要走在市場的前面，讓自己不斷成長、專業，才不會在市場改變了才被迫改變。」

座右銘

選擇做對的事，相信就會看見

達人小檔案

入行資歷：23年

轄下人力：6人

個人得獎紀錄：中國人壽108年度極峰表揚會副會長、中國人壽108年度高峰表揚會 業務襄理組第四名、中國人壽107年度高峰表揚會 業務襄理組第二名