比特幣躍升投資新主流　Bincentive提供輔助工具教導長期持有策略

比特幣近期頻創歷史新高，造成一股投資新潮流。2021年初比特幣竟大漲且6度衝破新高，最高價格一度上漲至 41,986 美元，讓比特幣出盡風頭且佔盡金融版面，但如何能正確投資，是基金、機構投資人和一般投資人最重視的課題。

薩摩亞商幣盛德富科技(Bincentive)表示，由於2020年新冠肺炎疫情肆虐全球且重挫世界經濟，各國央行為支撐實體經濟，紛紛祭出降息、量化寬鬆政策，向金融市場注入源源不絕的活水，推動股市和各種風險資產，因此這波比特幣漲勢，推估是投資銀行等「機構投資人」推波助瀾的成果。

但矛盾的是，對機構而言，央行施行量化寬鬆導致法幣貶值，原本避險資金—債券已無法對沖現金部位的「實質貶值」，因此美上市公司 MicroStategy 開響第一槍，去年買進約 11 億美元比特幣，截稿當下，該公司持有70,470 枚比特幣，約 26 億美元。

針對投資公司或基金而言，比特幣可能成為資產配置的一部分，但由於持有的資金是來自於投資人，按照法規無法直接持有比特幣，這也讓灰度（Grayscale）的 GBTC（比特幣股份）長期處於溢價狀態，投資銀行摩根史坦利（Morgan Stanley）甚至持有MicroStrategy 10.9％流通總量股份，變相間接擁有7,681 枚比特幣。

針對一個比特幣信仰者，長期累積比特幣才是最佳投資方式，因此有「數位黃金」稱譽的比特幣是一種價值的儲存，其地位特殊性不會改變，但若長期持有比特幣如何提高資金使用率，是很多投資者的疑問。

資金使用效率是指資產使用時效性、有效性皆能得到充分利用，有鑑於此，Bincentive 推出年化6％的磐石比特幣固定收益，提供淨年收益率6％報酬率，一期為6個月，用戶在6個月結束後能獲得3％淨收益，且最低門檻僅須0.1顆比特幣即可加入，如1 枚比特幣投入磐石固定收益，6個月後即可獲得1.03枚比特幣。

磐石比特幣固收商品正在開放申購。圖／Bincentive提供

Bincentive 將用戶資金分散成期/現貨套利策略、做市商策略、溢價貸款等3 種穩定收入策略，從傳統角度看來，相當於投資人將比特幣投入年化6％基金，只是計價單位換成比特幣，在漫長下跌期、盤整期時，長期持有者就能增加比特幣數量，並在大爆發期獲得更高收益。

Bincentive指出，期/現貨套利是運用不同交易所各種報價、不同類型的點差（期貨/現貨點差、季度永久點差、最近和將來點差）偏離正常軌道時，該策略就會進行套利，並在點差收斂至合理範圍時退出；做市商則是在不同交易所間存在訊息差異，這些差距來自報價更新速度和交易流動性差異。利用這些差異進行動態對沖；借貸為目前交易所多久借貸服務，Bincentive 根據市場數據來優化貸款天數，貸款平均年收益較一般借貸機器人高出1–3％。

目前機構正在改變對於比特幣態度，將其視為新的避險資產Bincentive解決比特幣長期持有者資金效率問題。根據聯準會（Fed）說法，低利率框架至少會維持至 2023 年，因此看好比特幣作為避險資產將是中長期趨勢發展。詳情請參考官方網站 : https://www.bincentive.com