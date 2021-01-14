華南永昌與巨有科技簽約　邁向資本市場

華南永昌證券與巨有科技（8227）簽訂上櫃輔導契約，展開 IPO 上櫃計畫，邁向資本市場之路。華南永昌證券表示，巨有科技創立於1991年，目前股本3.32億元，在ASIC設計服務產業擁有30年的經驗，專注於ASIC/So／IP設計的Turnkey服務，為台灣第一家創新ASIC／SoC設計Turnkey服務廠商，提供系統單晶片與特殊積體電路設計整合及完整量產服務。更是台積電（以下簡稱TSMC）第一家的IC設計服務策略聯盟夥伴。 規劃預計於農曆年後登上興櫃。

巨有科技目前的客戶來自全球各地，主要以歐洲、美國、日本、以色列、俄羅斯、韓國、新加坡、越南、台灣和中國等世界各地。以台灣為基地的完整半導體產業鏈，透過與海外在地協力廠商合作，佈局全球市場。

巨友科技董事長賴志賢表示，隨著系統商投入ASIC開發的市場需求增加，加上AIoT、5G、電動車（Electric Vehicle）、CPU、高速運算 （HPC）、高壓應用、影像處理（Image Processing）、工控IC、類比IC、消費性電子等各種應用對IC的需求急遽上升，商機也持續成長中。巨有科技以專業分工的方式與晶圓廠策略夥伴（TSMC、VIS）、封裝廠（ASE、GTK）特別加持下，縮短產品的開發與生產時程，持續提供客戶高品質低成本的產品，並大幅提高客戶產品的價格競爭力。

華南永昌證券董事長李啟賢、巨有科技董事長賴志賢共同主持簽約儀式。圖／郭亞欣攝

半導體產業進入高階製程時代，人才及資金成本的要求較以往更高，使得IC產業進入門檻提高。設計服務的巨有科技在這當中即扮演極重要角色，與IC設計業緊密合作，降低其投入高階製程所需成本，透過IC設計服務的加值產生綜效，達到利潤最大化，擴大獲利空間。巨有科技早已站在此科技潮流的前端，107年花費近2億元買下高階奈米級製程Synopsys （ICC2） EDA Layout TOOL佈局台積電7nm，藉由台灣半導體製造龍頭台積電Design Center Alliance（DCA）ASIC Service Partner 的策略夥伴，提供更多的IP（矽智財）的解決方案，滿足客戶產品多元化應用的需求，提升客戶產品的競爭力優勢。

從1991年至今，巨有科技已經為數百位的客戶成功地完成超過1000件的專案，出貨量超過上億顆IC。與許多國內外IP公司建立長期穩定的合作的關係，累積許多IP使用、整合、驗證的技術經驗，也為客戶客製化各種IP，在ASIC／SoC／IP研發技術上更不斷地追求突破與創新。隨著AI、5G、AioT、HPC等應用蓬勃發展，7nm／16nm／28nm高階製程的需求不斷擴大，對於未來營收的挹注將不可限量。

目前台積電已授權巨有科技更先進的16nm／28nm製程技術，高階奈米製程所帶來的營收成長將跳躍式攀升。TSMC 的設計服務策略聯盟夥伴，目前主要有三家：創意電子、世芯 、巨有科技，隨著台積電營收不斷攀高，所帶來的市場動能將強力支撐未來營收成長。

對於未來的營運展望，自2019至今年2021，台灣半導體業產值爆發性成長力道持續不斷的擴張，順應此潮流趨勢，於今年2021年規劃IPO上櫃，藉由進入資本市場以提升公司知名度，吸引更多人才與資金投入，擴大服務客戶，預計未來可望創造出更亮眼的營收表現。