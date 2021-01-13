聯博美國傘型基金 今開募

集半世紀美國經驗為投資人掌握美國成長進行式

「聯博美國傘型基金」今日(13日)展開募集，聯博投信匯集投信與本基金受託管理機構聯博資產管理公司的資源，以超過半世紀的美國經驗，在台推出本檔傘型基金，包含廣納美國各類資產與收益的多重資產基金，以及鎖定美國成長企業的股票型基金，為投資人提供全方位的投資選擇。

該傘型基金旗下2支子基金分別為，聯博美國多重資產收益基金，由台北富邦銀行擔任保管銀行；聯博美國成長入息基金 ，由合作金庫銀行擔任保管銀行。募集金額各為200億元(含新臺幣類型100億元、外幣類型等值新臺幣100億元)，募集期間提供美元、新台幣與人民幣等多種投資幣別選擇，另提供月配息型和累積型投資類型。

聯博投信表示，推出美國傘型基金，著眼於美國穩居全球經濟的領導地位，各類資產表現突出，2019年統計數據顯示，美國佔全球GDP比重約24%；而截至今年八月底，債券流通額佔全球比重第一，股市市值全球占比重近6成。世界級企業匯聚的美國，可望提供投資人兼具成長與收益的優質標的，是投資人核心配置中不可或缺的一環。

其中，聯博美國多重資產收益基金尋求成長、收益、多元再進化，靈活配置投資組合，掌控波動。本基金廣納美國大型股及低波動股，並可納入美國中小型股，捕捉股市成長動能。收益來源廣納傳統股利及債息，包含美國高收益債券與墮落天使高收益債券之外，同時發掘可轉債、國庫券、賣出選擇權策略等另類投資機會，打造相對穩健的收益來源。而面對波動攀升的環境，投資團隊運用聯博DAA動態資產配置策略判讀各類訊號，靈活控管投資組合波動度。

近年來，台灣投資人或許因為本地偏好(Home-Bias)的原因，忽略了美國是長期報酬最佳的股票市場之一。美國股市S&P500指數過去十年來的年化報酬率高達14.7%，傲視MSCI亞太(不含日本)指數的10.8%、MSCI新興市場指數8.8%與CRB原物料市場指數 -3.4%；且美股過去十年年化波動度為14.6%，遠比新興市場股票的19.5%更為穩健。 聯博美國成長入息基金，為投資人鎖定美國頂尖成長型企業，聚焦科技、醫療、消費三大強勢產業。此外，本基金為台灣少數提供月配息級別的境內美股基金之一，投資團隊精選現金流充沛的高成長企業，除了傳統股息外，並適度運用選擇權、期貨雙搭策略，為投資人擴大收益來源並兼顧資本利得機會。

展望2021年，全球新冠肺炎持久戰、地緣政治風險猶存，仍為市場增加許多不確定性，市場波動因此隨之增加。但是回顧歷史，全球經歷過許多大變動，不管是網路泡沫、雷曼風暴、歐債危機等，美國獨一無二的全球地位，總是在一次又一次的不確定性結束後引領全球，股市長線持續創下新高。無論時代如何變化，美國創新的DNA持續為世界帶來新的改變，也創造出值得長線投資的企業動能。

美國即將邁入選後新局，各類資產仍具表現空間。歷史經驗顯示，自1928年至2017年，美國總統大選後一年，S&P500指數平均表現為9.5%，彭博巴克萊美國綜合債券指數平均表現為7.6%。此外，自新冠肺炎疫情爆發迄今，美國的財政刺激規模是世界之最，加上聯準會也有意維持極低利率水準，在財政刺激政策與貨幣政策環境之下，使得美國整體資金行情充沛，可望支撐2021年美國整體市場表現。

聯博表示，就長期投資的觀點來看，美國體質相對強健，在基本面、籌碼面與政策面等三大利多環境下，建議投資人著眼美國長期潛力，依個人風險屬性將美國多重資產或美股納入核心配置之一，趁勢掌握成長與收益良機。