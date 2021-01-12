華利滿滿 安心的投資型保單

法國巴黎人壽攜手華南銀行、景順投信，華利滿滿專案運用雙11投資策略滿足保戶追求保障與長期資本穩定增值的效果

致力於滿足不同保戶需求的法國巴黎人壽，去年6月順利推出的華利滿滿專案，目前已有三檔投資帳戶，分別與貝萊德、霸菱、元大資產管理業者合作，各檔帳戶投資地區及投資策略具不同特色；今年再新增一檔「景順目標收成投資帳戶」，並由華南銀行保管與主要銷售。該檔最大的特色為首創四大特點所打造的雙11策略，將成為今年最具特色的類全委保單。

景順集團投資資源與客戶遍及全球，致力提供世界級投資產品及服務，以滿足不同客戶之需求，也是美國S&P500指數成分股之一。景順投信所採用嚴謹的風險管理模型，將不同金融資產之間的相關係數納入波動率計算的考量，採用較長的觀察期間以取得合理的相關係數，並搭配景順的9％波動管理投資組合以追求長期資本穩定增值的目標；該模型也獲得2003年諾貝爾經濟學獎。

法國巴黎人壽了解不同類型保戶需求相異，亦致力於針對保戶風險屬性與資產規劃目標去挑選最合適的投信機構來操作。旗下逾40個類全委帳戶，除了能提供客戶多樣化的選擇之外，也致力於提供符合保戶期待的高品質，例如穩健型帳戶選擇熟悉全球債券市場操作的外資投信來管理，台幣帳戶則交給在本地資本市場扎根多年的投信。今年推出全ETF標的的投資帳戶，則交由在風控管理上最具權威的投信業者來操作。

今年法國巴黎人壽華利滿滿專案新增「景順目標收成投資帳戶」，委託景順投信代為管理操作，其高規格風控模組且搭配主流的ETF標的來避開主動式基金人為操作上的風險，可全方位替保戶在動盪的金融市場中把關，提供安心的投資管道。

「景順目標收成投資帳戶」強調市場獨有的雙11策略，分別指「全ETF投資」、「一個美元累積級別」、「業界第一檔目標收成投資帳戶」、「第一個運用諾貝爾9％風控機制」，綜合以上四項獨有的特色打造出雙11策略。透過動態配置調整多重資產組合（主要是股債ETF），搭配波動率預測模型嚴格監控波動風險並達成長期資本增值的投資目標；而當目標淨值達成時，投資組合將會轉變成較保守之投資策略。

景順投信強調，該檔投資帳戶採取諾貝爾風控模型監控投組，也是全業界第一個採用該模組的投資帳戶，能夠幫助保戶追求長期資本穩定增值的目標；同時，利用ETF建構投資組合可藉此避免保戶選對市場、但選錯標的的問題，加上ETF因具有交易成本較低、透明度高、流動性佳、追蹤誤差低與分散風險等五大優勢，已經成為國際投資潮流。

而業界第一檔的目標收成設計的帳戶，則是為中長期的投資方向設下目標淨值，當達到目標淨值即啟動投資策略轉換機制。

另外，「景順目標收成投資帳戶」特別設計一個美元累積級別的機制，透過時間與複利的效果，幫助保戶資產的累積可以更為快速。回顧過去20年新台幣兌美元匯率最高來到35.191，最低在日前跌破28元關卡，透過時間也能夠分散匯率的風險。

法國巴黎人壽華利滿滿新臺幣／外幣、變額萬能壽險／年金險保費費用採12期零利率分期付款方式，保戶在投保初期能夠高度參與投資表現；同時提供每年12次免費標的轉換次數。第六保單周年起即享有加值給付金，保險期間越久領越久。另外，也提供臺幣與外幣等多重幣別設計，給有外幣資產配置的保戶更多選擇。有保障需求的民眾，可選擇有壽險保障的變額萬能壽險，確保家人的生活以無後顧之憂，同時也可達到資產傳承的目的；亦可選擇變額年金保險，利用年金的特性強化退休規劃。

法國巴黎人壽今年與華南銀行共同合作所推出的「景順目標收成」帳戶、委託全球資產管理領導專家景順投信，利用專家代操的特性，適合投資屬性相對穩健的保戶也希望滿足在未來低利與動盪的市場中想有效對抗波動風險的保戶，透過穩健累積資產的方式，達成自己的理財或退休目標。

面對未知風險的投資市場，保戶若想透過投資累積資產，又想要降低波動可能帶來的損傷，選擇適當的投資工具，才能夠持續達成人生財務目標。此外，購買投資型保險保單除投資標的信用風險外，民眾也應留意市場價格風險、經濟變動風險和匯率風險等。詳閱保險商品說明書並確認保障範圍和給付方式適合自身需求及承受各項風險能力等因素，才能夠享受投資型保險所帶來的投資與保障功能。

華利滿滿專案－景順目標收成投資帳戶四大特點