地下期貨陷阱多 合法業者有保障

黃先生近期接獲陌生電話行銷，表示可提供期貨交易服務，免繳保證金且手續費低廉，入門容易且可提供教學；黃先生聽到非常心動，但是發現自己連業者的名字都沒聽過，擔心這樣交易是否有觸法之虞，所以黃先生詢問這樣的交易是否合法？要從哪裡得知業者是否合法？相關風險是什麼？

期貨類型交易糾紛常見類型之一為地下期貨，指的是未經主管機關許可而經營期貨業務的業者。依照期貨交易法第8條、第45條及第56條規定，經營期貨交易所、期貨結算機構、期貨商等業務，需經過主管機關之許可並發給許可證照後，業者才能經營期貨業務。投資人在進行期貨交易前，建議可先行確認業者是否為合法，相關資訊於金管會證期局官網提供之期貨特許事業名單或中華民國期貨業商業同業公會官網之合法期貨業者名單取得。

地下期貨業者常見招攬方式，包括電話招攬、發放傳單、架設網站或以部落格宣傳，另部分業者假藉徵才名義錄用不知情之大眾作為員工，再鼓勵員工進行交易並進而要求引薦親友加入。該類業者並常見以免繳保證金、手續費低廉或免收、賺多賠少等作為鼓勵交易誘因。交易人若遇有類似情況，宜即提高警覺，並詳加查證、釐清風險，切勿冒然提供個人資料或進行投資。

以下列舉從事地下期貨進行交易常見之風險態樣：

一、地下期貨並未將委託單下至期交所，因此客戶係與該公司進行對賭，明顯觸犯法律。

二、地下期貨並無中介或結算機構，交易人縱投資獲利，地下期貨商可能不堪虧損捲款潛逃，交易人空有帳上利益而無從實現。

三、地下期貨往往藉由免預收保證金方式吸引客戶下單，惟當客戶遭到斷頭，繳不出保證金時，常見以威脅恐嚇，暴力討債手段取償。

任何人要從事期貨交易，一定要透過合法業者進行交易，才能有完整權益保障。若發現他人有涉嫌違反期貨交易法時，可檢附具體事證，以書面向主管機關或司法機關告發檢舉，或向台灣期貨交易股份有限公司申訴地下期貨等不法情形，以維護自身權益。

投資人保護中心成立於民國92年1月，係依投資人保護法設立的財團法人，主要業務為處理投資人對證券期貨事件之申訴或調處，並於違法案件發生時受理求償登記並提起團體訴訟，為投資人爭取權益。相關疑問，投資人可致電(02)2712-8899或以書面方式洽詢。網址：www.sfipc.org.tw