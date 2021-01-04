上海商銀總經理交接 由林志宏接任總經理

上海商銀（5876）於1月4日舉行新舊任總經理交接典禮，由駐行常務董事陳逸平主持，原任總經理陳善忠因屆齡退休，董事會通過由執行副總經理林志宏升任總經理。

上海商銀原任總經理陳善忠於69年進入該行服務，服務年資長達41年，歷任南京東路分行首任經理、財務部主管、副總經理及董事兼執行副總經理，於77年成功導入該行也是全台第一家24小時ATM服務，並與統一超商結盟於其便利商店內設置ATM，89年也負責該行成立作業中心與區域中心的組織改造專案。

陳善忠於107年3月擔任該行總經理，陸續完成該行股票上市及上市後首次現金增資，成功募集136.8億元的新資本，同時也完成總行大樓改建動土與大陸無錫分行開業。108年該行合併稅後淨利197.24億元，為該行歷史新高紀錄。

新任上海商銀總經理林志宏於74年進該行服務迄今已36年，歷任土城分行首任經理、國際金融業務分行（OBU）、國營二部、企業金融事業部、通路管理部及客戶金融事業部等部門主管、副總經理、資深副總經理及執行副總經理，並兼任發言人，銀行資歷豐富，尤其嫻熟兩岸金融及國際金融業務。林志宏表示，將推動落實該行中期的發展策略，立足深耕台灣，加速數位轉型，拓展國際業務，創造永續價值，穩健經營，維持業務成長動能，強化數位金融競爭力，並兼顧ESG，創造良好的永續經營績效。