【數位轉型・登峰造極】善用數位工具做好客戶管理

中國人壽大銘通訊處業務經理楊璨萍在大學一年級就踏進保險業，當時擔任保險業務員助理，大三時毅然決定挑戰保險業務員，至今走過22年，累積客戶高達3千人。心存「入行之初就養成建立客戶管理系統的習慣，楊璨萍的辦公桌總是擺放一本本26孔活頁夾，裡面以手寫的方式，記載了楊璨萍每一位客戶的基本資料與投保紀錄。一定要跟其他的業務員不一樣，成為特別的『那個人』，你才會脫穎而出」的意念做出自我品牌。

i-Agent系統不受擺脫時空限制

雖然楊璨萍長年來使用26孔活頁夾就能做好客戶管理，然而，一旦休假或出國，需要回應客戶需求時，擺桌上的活頁夾就不管用。隨著科技發展，數位化需求高，隨著中國人壽開發i-Agent的數位系統，讓木一日竹楊璨萍將過去完整的客戶管理得以數位化，讓客戶資料變得更隨身、不受時間、空間的限制、也更有效率，運用起來更方便，甚至人在國外參與高峰旅遊也能暸解客戶需求談銷售。同時也讓她管理、輔導同仁的拜訪與行銷更及時，人即使不在單位，只要上網登打i-Agent系統，同仁的拜訪紀錄與工作日誌也能完整掌握。

楊璨萍談起她22年前入行情景，她說，當初考上大學後，在朋友介紹下，應聘一位保險區經理的私人助理，也因此接觸到保險這個行業。大學主攻企管的楊璨萍，跟其它打雜助理不同，她不只做簡單的文書工作，與客戶聯繫、契變服務、替當時的老闆輔導新進的業務員，幫他們做商品解析、幫客戶做保單健診。等同等等原本保險業務員本身做的工作，楊璨萍統統包起來做。久了楊璨萍發現，她做的事跟一般業務員無異，但領的還是助理的薪水，她心想不如給自己一個機會，讓人生有不一樣的試煉，於是就跟老闆提出轉業務的需求，大學三年級的青澀之姿，投身了保險行銷這個產業。

以利他精神站穩職域女王

「我在壽險業經營還有2把刀，就是陌生拜訪跟轉介紹。」楊璨萍在今年中國人壽109年度高峰表揚會上拿下副會長殊榮，她分享她成功背後的經營哲學。她說，她從不會開口請客戶轉介客戶給她，但客戶總熱情轉介親友給她，關鍵之處在於，她銷售出去的每一張保險，都是以利他、對客戶有利為出發點。

楊場璨萍的職團域開發能力在中國人壽或是業界也是無人不曉的，同業者稱她為「職域女王」。很多知名企業都可見到楊璨萍或旗下業務同仁的身影，像是目前經營最大的職域—台中市環保清潔隊，就有28個駐點、接觸近2,450人。

她回想進入業界之初，因為沒有保險背景淵源，只能採取陌生拜訪，在一次的機緣下，深入台塑麥寮廠擺攤。當時她每個月有三天，開一個半小時的車，整日在台塑麥寮廠駐點的，她在廠辦的一個小角落，送雜誌、分享資訊、獲得客戶聯絡資訊等方式，一步步建立起自己的職域市場，在18個月的深耕經營後，她從1個客戶都沒有，到有64個客戶的穩固名單。

過去總是高峰會排名會員的她，這次登上舞台榮登109年度高峰表揚會副會長，她最感謝公司一路以來的栽培，即時的資源提供，中嘉壽險營業部資深協理蔡宇睿與各主管的全力相挺，當然也謝謝同仁們的隨行相伴，她期許自己，不做耀眼但稍縱即逝的保險業流星，要做能永遠掛在天上的恆星，衷心且專業的守護客戶、他們的親人與家庭，給予最大的保障。

座右銘

坐而言不如起而行

達人小檔案

入行資歷：22年

轄下人力：7人

個人與單位得獎紀錄：中國人壽109年度高峰表揚會副會長、中國人壽108年度高峰表揚會 業務經理組第六名、中國人壽108年度極峰表揚會 業務經理組第十二名、中國人壽107年度極峰表揚會 業務經理組第十二名、中國人壽107年度高峰表揚會 業務經理組第五名