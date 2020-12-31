磊山諾億特許事業部運用保險專業　協助多元化族群作完善規畫

為長期重視共同打拼夥伴的需求，磊山保經打造保險業獨特且相互尊重多元創業平台，協助業務夥伴以「創新、創業、創時代」的精神發展事業版圖，讓每位磊山人皆有機會擁有專屬個人的保險事業。

磊山保經業務副總經理莊博翔與業務副總經理洪嘉杕共同創立「諾億特許事業部」，該團隊致力關注多元包容、性別平權議題，且積極運用保險專業協助保戶規畫退休理財，期望未來能實現彩虹友善社區為目標。

「同志只是一個身份，而每個人都需要理財投資規畫。」莊博翔指出，磊山諾億團隊專精於投資型保險商品，協助民眾評估規畫相對穩定資產配置，分別於各個險種上作適切的分配，為保戶「量身打造」適合的保障需求。每個人都必須針對人生每個階段作適合的規畫，而磊山即可確保民眾購買保單的每一項流程，皆能獲得應有的保障權益。

莊博翔連續3年拿下IDA銀龍獎，今年更摘下金龍獎。他表示，磊山創業平台能提供豐富資源，如行政後勤團隊資源及IT資訊系統都能即時符合業務同仁實務需求，並擁有獨家教育訓練系統課程，提供所有加入保險業的夥伴都能站在起跑點上，並協助業務同仁發展出各具獨特風格的特許事業部，如諾億成立於2019年2月，起初只有4至5人核心團員，至今該團隊已超過100位業務人才，大家運用保險專業的企業使命，不只成就自己且能回饋社會。

「諾億的初衷，就是透過保險方式，協助所有民眾在年輕時把醫療保障和退休規畫作的完善。」洪嘉杕指出，針對保險市場上的各式商品，業務同仁能在此創業平台作更有效率且精準研究分析，並擅於運用磊山提倡尊重包容多元族群，因此招募新人及塑造「高自由度」的品牌形象，讓經營的保險事業更具優勢。

針對多元化族群保戶權益，洪嘉杕舉例說明，有許多保戶是透過父母的朋友或親戚介紹保險業務，因此他們無法直接表明「我是同志，以後不會有小孩」保險需求，即使保單上有退還身故金等保障，但若不符合個人需求，只會增加金流的負擔，這些都是同志保戶會面對投保困境。

「我們不是靠高顏值的外表，而是透過嚴格專業訓練，首先新人進公司就要充份瞭解保單條款、客戶風險規畫與陌生開發，擁有保險專業才可銷售。」洪嘉杕表示，風險規畫並不是單純去買醫療險或儲蓄險，而是針對個人在不同階段要面對不同的課題，因此磊山保經業務同仁規畫保險時，能提供給保戶更專業且客觀建議，讓保戶感到安心。