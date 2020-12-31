經濟部青年創業優惠貸款融資金額已達100億元

為落實蔡總統「投資青年四大政策」，經濟部自109年8月1日起啟動「青年創業及啟動金貸款」新優惠措施，截至12月29日為止，信保基金累計核保超過12,000件、融資金額接近104億元，相較往年平均每年2,000餘件，呈現大幅成長。近日更有大量申請案件湧入，顯見提供青年創業資金政策，能切合青年需求，讓更多年輕人有機會實現創意及想法。

經濟部表示，青年創業貸款優惠措施針對貸款金額100萬元以下的融資案，以從優、從簡、從速三大原則，提供前5年利息全額補貼、信保基金最高10成融資保證、簡化申貸程序以表格申請取代計畫書、提供單一窗口諮詢及專人申貸服務，目前計有19家公民營金融機構配合辦理，申貸期程自109年8月1日起至112年12月31日止，只要是5年內依法辦理公司、商業、有限合夥登記或立案之事業，且負責人年滿20～45歲並於3年內受過政府認可之單位開辦創業輔導相關課程至少20小時或取得2學分證明之創業青年都可申請。

青年朋友如有創業融資協處需求，可逕洽各承貸金融機構辦理，或電洽本部中小企業處馬上辦服務中心(0800-056-476)提供諮詢服務，相關資訊請至中小企業處網站青年創業及啟動金貸款專區(https://www.moeasmea.gov.tw/article-tw-2570-4238)查詢。