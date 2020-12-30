中壽籲年終檢視保單 青壯族把明年保障「傳」起來

「新美鑫旺美元利率變動型終身壽險」多元資產配罝分散風險

時序進入歲末年終，許多人都會開始計劃進行保單檢視，中國人壽提醒，面對不同時期的人生，需要不一樣的保障，尤其像開始要負擔更重的家庭責任時，就非常需要即時瞭解原先保障是否充足，建議可選擇一些保險商品，在繳費期間即享有高保障，且有機會領取增值回饋分享金，不僅兼具了保障，且有機會持續累積資產，作為日後生活之所需。

人生階段總會隨著年齡增長，責任開始增加，特別是進入青壯年，可能因為結婚生子後，變成要同時面臨照顧父母與妻小的雙重壓力，使得原先的保險保障也應該隨之提高。

中國人壽表示，面對家庭責任變重，即早因應與準備，是有效的方法之一，同時更可善用保險商品協助，像是「中國人壽新美鑫旺美元利率變動型終身壽險－定期給付型」，不但以美元計價，可達到多元資產配置效果，且繳費期間即享保障，並有機會領取增值回饋分享金，有助累積資產。

「中國人壽新美鑫旺美元利率變動型終身壽險－定期給付型」，提供6、10及20年的繳費年期，投保後享有身故保險金或喪葬費用保險金、完全失能保險金、祝壽保險金、生命末期提前給付保險金及二至六級失能豁免保險費的保障，且身故保險金可選擇一次給付或分期給付，還有機會享有以宣告利率為基礎計算增值回饋分享金。此外，也提供多項保險費費率折減，符合相關條件下保險費費率折減合計最高達5%。

以40歲王先生投保「中國人壽新美鑫旺美元利率變動型終身壽險-定期給付型」10年期為例，投保時之保險金額171,504美元（以下同），原始年繳保費10,204美元，經相關費率折減後，首、續期實繳保費10,000美元，其增值回饋分享金選擇以繳清保險方式增加保險金額，假設投保後未來各保單年度宣告利率3.10%（109年12月宣告利率為3.10%，未來實際宣告利率以中國人壽公告為主），第一保單年度王先生即享有171,504美元壽險保障，且保障逐年遞增，至王先生保險年齡達69歲時，年度末現金價值達172,407美元，壽險保障更達223,881美元。