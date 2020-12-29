綠色金融接軌國際 沃旭引進重量級夥伴投資大彰化風場

台灣離岸風電穩健前進，除了推動在地風電產業鏈，也同步推動綠色金融市場發展。沃旭能源日前宣布，其長期合作夥伴國際基礎建設投資人加拿大魁北克省退休金基金 (Caisse de dépôt et placement du Québec) 首度跨足台灣風電市場，與台灣「國泰永續私募股權基金」攜手，將共同投資取得605 MW大彰化東南離岸風場50%之股權。沃旭能源仍持有50%股權，將繼續建造大彰化東南離岸風場，並確保如期如質完工，並全權負責大彰化東南離岸風場之整體興建工程和未來運維工作。

沃旭能源本次的國際級投資案，凸顯國際及本地投資人相當看好台灣離岸風電發展前景，加拿大魁北克省退休金基金 (Caisse de dépôt et placement du Québec)首次進入亞洲就選擇在台灣投資，且投資項目為台灣首座大規模遠岸風場，展現對沃旭能源、台灣離岸風電前景與投資環境的強健信心。此外，本項協議中機構投資人包括國泰永續私募股權基金，讓大彰化東南離岸風場擁有本地股東，呼應了政府鼓勵金融機構投資綠能產業的政策。

加拿大CDPQ看好台灣再生能源市場

加拿大CDPQ執行副總裁暨基礎設施業務總監Emmanuel Jaclot表示：「本次投資台灣這個深具吸引力的市場，成功讓我們進一步拓展亞洲足跡。CDPQ在再生能源領域擁有豐富的投經驗，我們持續尋找這類新興的投資機會，為轉型低碳經濟做出貢獻。本次CDPQ與長期夥伴沃旭能源合作，並攜手經驗豐富的本地投資人國泰永續私募股權基金，我們很榮幸能一起參與大彰化東南離岸風場，為超過65萬本地家庭用戶提供潔淨能源。」

國泰私募股權公司董事長張錫表示：「我們很高興能和CDPQ合作共同投資沃旭大彰化東南離岸風場，本次投資協議極具代表性且為台灣轉型為低碳經濟劃下重要里程碑，並且完全符合國泰永續私募股權基金投資信念—與世界級重要夥伴合作投資高品質能源基礎建設案。」

國泰永續私募股權基金是國內第一檔以有限合夥型態成立的基礎建設與五加二創新產業基金，基金100%投資在國內。國際上，金融業也看到許多再生能源的投資項目，綠能已成為熱門新興投資選項，不只限於台灣，而是全球性的趨勢。即使台灣金融機構和投資者對新興的離岸風電了解有限，但藉由這次沃旭能源的成功經驗，可以看到沃旭的合作夥伴模式提供低風險的投資選項，使得更多的本地金融機構有機會參與離岸風電，共創多贏。

綠色金融創新融資典範

國泰世華銀行表示：「透過這項協議成功將沃旭的獨特合作夥伴模式引進台灣，為亞太區離岸風場帶來創新融資方式，也進一步活絡本地綠色金融市場，並且將台灣離岸風電金融接軌國際，對離岸風電來說這是一次成功的創新融資典範轉移。」

沃旭能源台灣總經理汪欣潔表示：「今日能夠與投資人達成協議，是因為沃旭能源擁有開發、建造、運維大型離岸風場的豐富實績與經驗，並且承擔了大彰化東南離岸風場開發階段所有風險和建造期間絕大部分的風險。沃旭致力長期深耕台灣，將持續專注於建造及運維大彰化東南離岸風場，並善用本次協議所挹注之資金，投入在台灣開發新的離岸風場，持續推動本地綠能發展。」

本次協議總金額約新台幣750 億元 (約為丹麥克朗160億元)，包括新投資人出資取得大彰化東南離岸風場專案公司50%股權，以及新投資人承諾支付風場建造所需支出50%的費用（包括風場發電以及輸電設施等資產）。兩家機構投資人取得大彰化東南離岸風場專案公司50%股權之融資，包括新投資人投入的自有資金，以及由金融機構提供之專案融資，其中包含15家外國和本地銀行以及兩家台灣保險公司，並由五家國際出口信貸機構提供融資信用擔保。