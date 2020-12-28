亨泰光學 12月29至31日競價拍賣

永豐金證券輔導的亨泰光學（6747）將採競價拍賣進行股票上櫃前公開承銷， 最低拍賣底標為每股新台幣90.91元，投標期間為12月29～31日，每日上午9:00~下午2:00受理，預計110年1月19日掛牌上櫃 。亨泰光學專精於光學設計，致力於提高人們整體視覺效能，為亞洲領先業界之全方位視光照護專家。亨泰光學 107、108年度及109年前三季之營業收入分別為4.03億元、4.88億元及4.03億元，毛利率分別為62.48%、66.23%、66.70%，因近視防控觀念日漸普及，且耕耘兩岸醫院通路已久，營收呈現逐年成長之勢。

亨泰光學成立於民國65年5月，為一從事近視防控隱形眼鏡設計、製造及銷售之專業廠商，不同於拋棄式隱形眼鏡或框架鏡片的「視力矯正」功能，亨泰專精光學設計並致力於提高整體視覺效能，達到「近視控制」的效果，產品開發領域不局限於軟式或硬式隱形眼鏡，更包含光學鏡片、隱形眼鏡材料研發、配鏡軟體、周邊護理等產品。

亨泰光學專營之硬式隱形眼鏡透過光學設計及精密加工後，即可成為近視防控的利器，所推出的「夜戴型角膜塑型鏡」，既有效管理學齡兒童及青少年近視度數加深的速度，也避免成年後成為高度近視族群；是臺灣第一家取得「夜戴型角膜塑型鏡」製造上市許可的公司，也是在該領域市占居領導地位的廠商，更是攻佔中國大陸角膜塑型鏡市場的唯一台灣廠商。