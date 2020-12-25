合庫12度蟬聯體育推手獎 球員實現夢想的強力後盾

合作金庫第十二度榮獲教育部體育署「體育推手獎」三大金質獎，12月25日由總統蔡英文親自頒發獎座予合作金庫董事長雷仲達，表彰長期推展體育運動，培育無數傑出國手的卓越貢獻。



為了成為桌球、羽球、棒球三支球隊，約一百七十多位優秀運動員實現夢想的強力後盾，合作金庫每年編列預算支持體育活動，讓選手們無後顧之憂，專心精進球技訓練並積極參與國內外賽事，為台灣爭光。本次獲頒「推展類」、「贊助類」及「長期贊助」等三大金質獎項，更是連續十二年榮獲「體育推手獎」最高殊榮的肯定。



合作金庫銀行副總經理周俊隆表示，合庫贊助的球員持續閃耀國際體壇，創下傲人成績，分別有：「世界羽球球后」在位最久紀錄保持人戴資穎、「世界羽球男子單打排名第二」的周天成，「臺灣桌球一哥」莊智淵與江宏傑、陳建安、洪子翔等世界級桌球好手，以及2019年入圍國際桌總最佳男運動員的19歲桌球小將林昀儒，成為繼2017年的女將鄭怡靜之後，史上第二位入圍年度最佳運動員的台灣球員。在棒球方面，球星吳昇峰、林加祐與林瀚等優秀球員，都是合庫長期贊助的臺灣之光。此外，合庫棒球隊亦於12月奪得「爆米花棒球聯盟」冠軍，成為國內業餘棒球聯盟的霸主。合庫桌球隊於最近中華桌球國手選拔賽30個名額中，合庫選手囊括了15位，如此優異的成績表現，充分展現出合庫對臺灣體育運動長期培育選手的心力與付出。



周俊隆表示，合庫深耕臺灣超過一世紀，除了提供金融專業核心服務、力挺臺灣經濟發展外，支持國家體育活動更是不遺餘力。未來合庫將持續經營三支球隊與支持基層體育活動，期望培育更多臺灣之光成為世界競技場上的閃耀球星。