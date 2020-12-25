培育璀璨之星 台中銀行再度獲頒國家體育推手獎

取之於社會，用之於社會，一般人耳熟能詳的口號，對台中銀行來說就是真實的寫照，該行開業六十七年來一直秉持著這樣的理念，以「用心盡在其中」的企業精神，積極參與社會公益活動。

這些年來，台中銀行除投入藝文展演、環境保護、公益關懷等活動外，亦特別關心臺灣體育運動的發展。自去年首度獲得「體育推手獎」贊助類銀質獎，今年再度獲得教育部體育署的肯定，且更上層樓獲頒「體育推手獎」贊助類金質獎及長期贊助獎，12月25日由總統蔡英文親自頒發獎項，總經理賈德威代表受獎。

台中銀行近年來積極著墨於體育賽事及選手培養，除長期大力贊助中華民國排球協會所舉辦的國內外排球賽事如「2019台中銀行亞洲俱樂部男子排球錦標賽」、「2019台中銀行亞洲沙灘排球公開賽(澎湖站)」、「2019台中銀行盃亞洲女子排球邀請賽」外，於2019年成立「台中銀行金隼射箭隊」參與「企業射箭聯賽」，其他如少棒、撞球、三鐵、卡丁車等運動賽事也積極贊助推廣，培育選手不遺餘力，其中更不乏奧運等級的國手。

台中銀行表示，體育贊助只是回饋社會、善盡社會責任的一環，台中銀行以金融業應善盡企業社會責任自我期許，未來也將持續配合政府政策，透過金融機制引導企業及投資人重視ESG議題，促成投資及產業永續發展之良性循環。

「夢想的重量，陪你一起扛」，台中銀行貼心的作為客戶的後盾，一起來實現夢想，對於優秀的體育人才，幫助他們圓夢，給予全力的支持，讓選手無後顧之憂的在競技舞台上發光發熱，創造健全的體育環境，將運動選手推向國際舞台，讓世界看到臺灣體育實力的驕傲。

台中銀行網址：http://www.tcbbank.com.tw/