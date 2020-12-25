新光產險以保險與AI 和民眾攜手抗疫

落實公平待客精神 提供多元化智能服務

新冠肺炎疫情持續至今，有賴國內企業、民眾及政府單位攜手走過最艱困的時期，新光產物保險以民眾需求出發，以商品與科技研發雙管齊下，為民眾建構更便利、週全的保險服務。因應疫情新光產險推出「企業防疫保險」，無論是在投保方式、理賠流程均以最簡單便利的方式進行，與雇主攜手建構防疫的最後一道防線。

新光產險指出，國內防疫有成，但國外情勢仍然嚴峻，境外個案頻傳，近日更傳出本土案例，新光產險提醒，除了配合政府的「秋冬防疫專案」政策，更要檢視自身保障是否齊全。對雇主來說，若是遇到員工需隔離治療或觀察的情況，難免會造成工作損失，為讓民眾能夠安心休養也為減低雇主的負擔，新光產險規劃「企業防疫薪資補償保險」，獨家提供日額新台幣1000／1500／2000元的方案選擇，雇主可依需求選擇最適合方案投保；理賠申請簡易，只要符合理賠條件並提供相關文件及證明即可，大幅簡化理賠的流程。

另，為落實公平待客精神，提供更多元的服務以照顧不同族群，且因疫情關係，「宅」服務的興起成為必然的趨勢，為給予民眾不間斷的服務，新光產物保險與「資策會數位轉型研究所」合作研發AI智慧客服技術應用，近期正式於官網上推出「第三代智能客服－阿光」，有別於第一代客服機器人以圈選式選擇問答的方式進行，第二代的語意分析運用，新光產險第三代智能客服「阿光」，則結合了語意分析及問答機制，能夠更準確針對客戶的問題，提供讓客戶滿意答案，無論是投保、批改甚至到理賠問題，「阿光」都能給予回覆，此外也提供旅遊險、火險、寵物險的線上投保建議，透過與「阿光」的輕鬆對話，可獲得符合需求的保險建議，多項推陳出新的金融科技服務，讓客戶不用出門、不用等待即能享受到更便利的多元服務。

除外，新光產物近期也重視因應高齡化的保險需求，並升級車險網路投保介面，用更便利直覺的網頁設計，讓各年齡層的民眾投保更流暢，還有提供線上投保專屬優惠，讓民眾的「宅」生活能夠得到更多元的保障選擇。