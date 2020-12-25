景氣循環進入復甦初期：掌握成長反彈帶來的投資機會

本文作者：PIMCO多元資產策略投資組合經理人Erin Browne（左）、PIMCO資產配置投資組合經理人Geraldine Sundstrom（右）。圖／PIMCO（品浩）提供

2021年資產配置主題

美國大選已落幕，疫苗研發傳出好消息，PIMCO（品浩）開始以週期性復甦作為多元資產投資組合的配置主軸。PIMCO必須審慎規劃每個投資部位的大小，因為疫情防控的效果若不如預期，或是大規模施打疫苗的時程延宕，屆時經濟環境可能會再度惡化。

股票VS.信用債

隨著商業活動在2021年改善，PIMCO預期企業獲利將強勁反彈成長。對於股票或是信用債而言，企業盈餘加速成長都是好事，但是對於股票的助益更加顯著。因此，每當景氣循環進入初期的復甦階段，股市向來締造更加優異的風險調整後回報。

考量目前的總經環境，PIMCO認為相對於公司債，股票投資評價更加低廉。PIMCO可以藉由對比股票收益率與公司債的殖利率，判斷投資評價的低廉程度。一般而言，股票收益率理應高於公司債的殖利率，因為股票價格較易受到盈餘變動的影響，因此投資人應獲得較高的殖利率，以彌補盈餘衰退的風險。目前，美國與全球股市的收益率利差接近過去5年來的平均水準。然而，隨著全球經濟持續復甦並帶動盈餘加速成長，PIMCO認為股票的投資吸引力勝過信用資產。

儘管PIMCO認為全球經濟將在2021年反彈成長，但是即便總經環境持續改善，已開發國家央行只會漸進地調整貨幣政策。今年秋天，聯準會對既有的政策架構進行檢討，檢討的結論認為不能再以失業率高低作為升息與否的唯一依據。未來，美國的通膨必須達到或是高於2％的目標水準，才能滿足聯準會升息的門檻。聯準會致力讓通膨突破目標的承諾，意味著未來美國將長期處於實質負利率或是低利率的環境，並持續為股市造就投資吸引力。

股票投資主題

隨著經濟活動復甦與企業獲利持續改善，未來景氣循環股預計將表現反彈。全球製造業活動復甦，可支持工業、原物料、與半導體產業的表現。此外，財政刺激政策以及勞動市場持續復原，有助於個人儲蓄與消費、房市、以及消費性耐久財的表現。儘管如此，PIMCO仍審慎看待交通運輸與飯店住宿產業，因為未來幾年的盈餘表現仍可能持續面臨挑戰。以區域配置的角度而言，PIMCO預期景氣敏感度較為顯著的股市，例如日本與特定的新興市場，將受惠於2021年經濟持續復甦的環境。

除了增持景氣循環股，PIMCO亦持續在受惠於長期顛覆新趨勢的產業中發掘投資機會，未來幾年這些產業將進行大量的投資活動，需求也將進一步成長，例如科技企業擁有強勁的基本面，且未來將進一步受惠於疫情催化下加速發展的長期趨勢。PIMCO將持續佈局美國與中國兩大全球科技產業。另一方面，其他區域亦有值得把握的投資題材，例如歐洲的綠能以及日本的自動化科技題材。

信用債投資主題

PIMCO審慎看待高收益信用資產，尤其是在第二波疫情籠罩下，可能出現資金缺口的企業。同時，PIMCO認為評等較高的投資級發債機構與產業仍有投資價值。PIMCO持續青睞住房相關的信用債（以美國為主），因為美國房市擁有強勁體質與低財務槓桿等優勢，且消費者擁有健全的財務體質。此外，低利率環境、房貸寬限期政策，以及房屋庫存吃緊等有利因素亦支持房市表現。以新興市場債券而言，儘管當中不乏具吸引力的投資機會，但是PIMCO傾向佈局流動性較佳的投資標的。

整體而言，PIMCO的多元資產投資組合傾向微幅加碼風險性資產，包括股票與信用債。以絕對評價的角度而言，儘管風險性資產的價格已不低廉，但是低利率、刺激政策、以及企業獲利加速成長等有利因素，可支持後續風險性資產的表現。面對提高風險承受度與降低目標報酬的兩難抉擇，預計投資人將選擇增持風險性資產。

主要風險與具分散配置效果的資產

儘管殖利率處於歷史低點，但是PIMCO認為高評等的利率資產（政府公債）將持續發揮可靠的分散配置效果，協助抵禦經濟成長的挑戰。對比多數已開發國家，美國國庫券的上檔空間較為顯著，且可能仍是投資人首選的避風港資產，因此PIMCO多元資產投資組合對美國國庫券維持加碼配置。此外，PIMCO青睞特定的新興市場政府公債，其中包括殖利率較具吸引力，且在風險趨避環境下表現良好的秘魯與中國政府公債，以此作為分散配置的投資標的之一。

通膨超出預期亦是潛在的風險。由於疫情導致消費需求萎縮、能源價格下滑、失業率攀升，種種因素使得商品價格原地踏步，因此PIMCO預期短期內全球通膨將維持在低檔。儘管如此，大規模的財政刺激措施、不斷膨脹的政府負債，以及寬鬆的貨幣政策，都可能使全球在後疫情時代面對通膨升溫的環境。可以確定的是，後續的貨幣與財政刺激政策將左右長期通膨的走勢。

因此，PIMCO認為許多通膨連動資產的評價具有吸引力，且現在正是為多元資產投資組合增加抗通膨部位的好時機。對PIMCO而言，能在經濟表現疲弱的情境下發揮分散配置效果，同時具備抗通膨特性的資產最值得青睞，例如抗通膨債券。此外，PIMCO認為黃金具備長期保值的特性，並與傳統風險性資產呈現低相關性。另一方面，PIMCO趨避對經濟成長率較為敏感的實體資產，例如能源類大宗商品，因為PIMCO預期全球經濟只會逐漸復甦，一路上可能會面臨顯著的下檔風險，且未來幾年全球將持續處於實質負利率或低利率的環境。

結語

PIMCO預期全球經濟將在2021年持續復甦。根據PIMCO的基本預測，全球經濟將逐漸復甦，但是疫情的發展與後續的刺激政策規模，可能會阻礙或加速經濟復甦的力道。

在此環境下，PIMCO的多元資產投資組合對於股票的青睞程度勝過其他風險性資產。PIMCO已增持景氣循環敏感度較高的產業與區域，期望掌握經濟活動復甦帶來的上檔潛力，同時持續聚焦科技創新掀起長期顛覆的新趨勢。

對於PIMCO的佈局策略而言，「低成長」與「高通膨」兩大風險亦是PIMCO主要的避險重點。PIMCO認為傳統的固定收益資產應可持續發揮可靠的分散配置效果，協助投資人抵禦經濟成長面臨的衝擊，但是在低利率與通膨升溫的威脅下，投資組合必須納入種類更加多元的分散配置資產。