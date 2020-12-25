駿利亨德森美股觀點：美國股市的正面環境

儘管波動性可能會持續，但駿利亨德森投資組合經理人Jeremiah Buckley認為，隨著選舉結束並且新冠狀病毒疫情更向終點接近，股市前景仍然具有建設性。

2020年在多種因素的驅動下呈現極度動蕩，駿利亨德森認為隨著新的一年到來，市場有望恢復穩定。最近幾週以來，受到冠狀病毒疫苗與美國大選這些得以驅動市場的關鍵議題影響，不穩定性開始減弱。市場對於疫苗取得重大進展的相關消息都相當歡迎，因為只要一旦疫苗真的實現，將會為市場恢復正常開始鋪路，也可使得經濟得以全面重新開放。選舉結果也是減少不確定性的另一個因素，因為在新的一年中政府可能呈現分裂狀態，這對市場來說是有利的，因為這往往會使得政策更為溫和。

長期成長驅動力道維持完整

疫情所造成的影響將是永久的，因為某些經濟領域(例如：旅遊業和餐旅業)需要很長時間才能痊癒；而其他領域則可能已經被永久地改變了。然而，駿利亨德森預期那些主導市場的主要成長驅動力道，不論是在疫情發生之前或之後，仍將維持完整；這也是駿利亨德森一直以來所討論且投資的廣泛經濟數位化等相關題材：電子商務與電子支付的興起、企業打造與消費者直接數位連接的能力、以及擴展雲端運算(例如：軟體即服務(SaaS)解決方案)。然而，在疫情期間形成了一種“新常態”的心態也造就了一些投資題材，駿利亨德森相信這些投資題材應得以持續。例如：在過去的一年中，“家”的概念有了新的意涵；隨著人們越來越常在家工作、上學與享受娛樂，人們開始持續投資“家”以改善居住條件，希望使這些活動更具生產效率和樂趣。而在健康護理產業中，疫情也凸顯了投資於快速問世的疫情相關診斷、療法、與疫苗的必要；相信持續在推動健康護理創新研究與開發的公司將繼續從這些趨勢中受益。

分裂政府對產業的意涵

隨著美國在2021年將有新政府主政，可能會對部分產業產生潛在影響。製藥與國防工業一直以來分別受到監管增加與預算減少等議題阻礙，其在分裂政府將取消更多極端政策提案因而可能受益。駿利亨德森也認為兩黨在一些政策上的共識可能使部分產業受益；例如：雙方都希望將製造業工作帶回美國，並且兩邊都支持重要的國家基礎建設；而與這兩個議題相關的任何政策都可能對工業與製造業相關的產業帶來好處。

股市的正面環境

雖然任何新政策都一定會對各產業與相關企業帶來影響，但駿利亨德森認為投資人最好關注在可支撐成長性的長期因素上。駿利亨德森對股票的展望仍維持建設性，因為預期利率將長期處於歷史低點；並且相對於其他資產類型，股票的股利和現金流殖利率具有吸引力。儘管今年稍早出現了疫情和市場崩跌，但因為市場快速復甦與房市強勁，消費者財富仍處於創紀錄的水準。因此，駿利亨德森預期隨著更往疫情的終點接近，消費者支出(也是美國經濟成長的主要驅動力)將加速成長。此外，受到低利率環境與貨幣政策的支持，公司得以低廉成本發行債務，而這些資金都可用在布署併購活動、或內部資本計畫以驅動未來成長。

儘管以上因素為股票創造了正面的環境，但駿利亨德森預期於經濟復甦之際，市場仍將維持波動。在我們進入新的一年的同時，駿利亨德森認為保持主動性與聚焦於資產負債表、長期競爭優勢、並且有機會持續投資於自身業務的企業是相當重要的。