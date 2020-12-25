PIMCO：疫情下債市的永續發展趨勢－聚焦ESG投資

PIMCO美國核心策略投資長Scott Mather(左)、PIMCO ESG業務策略主管Olivia Albrecht(中)、PIMCO 全球企業債券團隊投資組合經理人Jelle Brons(右)。圖／PIMCO(品浩)提供

疫情持續延燒，各國政府紛紛祭出因應政策，企業也積極發債籌資，為未來的ESG市場定下發展基調。以下內容節錄3位PIMCO(品浩)專家的訪談，包括美國核心策略投資長與負責ESG投資策略長Scott Mather、ESG業務策略主管Olivia Albrecht以及ESG投資組合管理團隊成員Jelle Brons，共同探討ESG市場前景與PIMCO的永續投資策略。

面對疫情，全球永續發展趨勢在2020年之後的前景為何？

Albrecht：今年以來，先有石油供給衝擊，後有全球疫情，如今又出現訴求社會正義的抗議與示威行動。此次疫情是一場人道危機，全球最貧困、最弱勢的人口受創最深，但也演變成一場經濟與永續發展危機。

近50年來，PIMCO的投資過程以協助數百萬名客戶達成投資目標為己任。PIMCO在ESG投資領域引領業界，不僅是達成客戶目標的關鍵所在，也有助於全球經濟成長力道。投資人、發債企業、資產擁有者與資產管理公司都需要採取行動、協調合作，進一步加速變革。

債市目前的永續發展情況如何？

Mather：永續發展意識在社會逐漸抬頭，PIMCO認為，長期而言，這股趨勢有助於經濟達成最理想的成長率與韌性。短期而言，各界如果同步聚焦在永續發展，對投資人可望有兩大助益，一是數據與透明度增加，其次是新型金融工具增加。

PIMCO可為業者提供意見並協助擬定市場標準。例如，PIMCO共同主持聯合國永續發展目標全球契約組織財務長工作小組。此計畫為期兩年，PIMCO目標在於動員全球幾百位企業財務長，合力解決永續發展目標（SDG）的相關融資需求，同時為社會影響力導向型的投資人創造投資機會。PIMCO也與義大利國家電力公司（Enel）共同主持財務長工作小組，打造有利於長期發展的發債準則與規範。

Brons：目前的危機或許能讓更多投資人發掘更符合永續發展的投資選擇。除了綠色債券市場逐漸成長之外，新冠債券、SDG債券與社會型債券也越來越多。

PIMCO如何與發債企業溝通ESG相關議題？

Mather：PIMCO向來深信與發債企業交流互動的重要性，將其視為專有研究的環節之一。透過PIMCO的3步驟打造ESG專屬投資組合可以了解到，互動過程所凝聚的觀點與影響力，可能貫穿在其他投資組合。另外，面對面交流也有助於了解發債企業的管理方式與永續發展策略。

固定收益投資人還可以透過債券發行直接影響發債企業。發債企業需要定期回到市場籌資、與債信評等機構互動，也要與債券投資人交流。對許多客戶與債信評等機構而言，ESG因素越來越重要，可能直接影響到發債企業的籌資成本。有鑑於此，債券投資人的影響力在很多方面比股票投資人更大，與發債企業的互動機會顯然更多。

今年哪些發展與ESG中的「社會 」要素相關？

Albrecht：近期主要的社會議題包括資訊安全、產品品質、人力資本管理等，並特別聚焦不平等議題。

人力資本管理方面，許多企業逐漸訂出正式的人才管理策略。企業若有能力吸引與留住優異員工，將具有營運優勢。PIMCO關注的主要社會數據包括員工流動率、員工參與度、員工氣氛，以及管理層的策略正規化程度。因此，PIMCO詢問發債企業以下幾個問題：一、公司如何觀察與評量員工參與度、員工氣氛以及企業文化指標？二、公司如何評估人員流動率、裁員與委外所帶來的影響？這些報告是否經過董事會審查？三、員工的年度培訓預算是多少？培訓的領域如何影響公司的成長動能？四、公司的健康與安全系統是否取得認證？

有鑑於全球失業人口眾多，就業機會重新分配將是大勢所趨。許多員工遭解雇後，即使未來重回職場，工作形式與內容將不如以往。企業若能創新並迅速因應，將會擁有營運的長期優勢；倘若無法創新，可能在人力資本重新分配的過程中流失人才。

疫情期間，PIMCO如何與企業互動交流？

Albrecht：疫情爆發初期，PIMCO主動聯絡企業，針對它們的初期因應措施與危機管理分享想法，並收集相關資訊，例如：一、PIMCO請企業提高短期與長期風險的透明度。二、PIMCO詢問企業如何對待員工，短期內是否擴大福利措施。三、PIMCO進一步了解企業的完整供應鏈，加強價值鏈的透明度，並了解企業如何因應斷鏈危機。

PIMCO與企業建立長期關係，協助其找出並落實最佳實務：一、確保關鍵工作者的健康與安全無虞。二、改善福利與彈性，如擴大心理諮詢服務或增加遠距醫療選項。三、支持供應商，尤其價值鏈透明的企業更有能力支持供應商。

2020年氣候承諾的前景如何？PIMCO的ESG投資組合又如何反映氣候行動的精神？

Brons：4月油價大跌，對於長期仰賴油價偏高的企業的衝擊尤其嚴重，受害的不只是相關企業，部分國家也是如此，像是美國能源產業已有幾家企業倒債。

ESG導向型投資人，因為避開布局化石燃料，相對不受油市波動的影響。PIMCO的ESG投資組合均無化石燃料部位，並未投資傳統的能源公司，也沒有布局煤炭或石油產業。部分公用事業公司逐漸從煤炭轉向替代能源而發行綠色債券，PIMCO的ESG策略經過慎選後亦可能投資。PIMCO持續了解這些企業的氣候規劃與目標，以及轉型到替代能源的進展，並積極鼓勵這些業者發行符合目標的綠色債券。

PIMCO如何評估綠色債券是否符合永續發展投資，而非「漂綠」之舉？

Brons：每當有新的綠色債券上市，PIMCO分析師會評估兩個層面：一、這檔綠色債券的目標與收益用途是否符合該公司的ESG策略？二、發債是否達到明顯的正面結果？是否有證據？

PIMCO對ESG投資的高階營運策略為何？

Albrecht：PIMCO的ESG平台涵蓋兩大領域：一、ESG整合：PIMCO旗下管理近兩兆美元資產，投資過程納入環境、社會與公司治理等因素。二、ESG專屬策略：PIMCO旗下有多檔專門投資組合旨在追求傳統PIMCO的風險調整後報酬，同時追求永續發展目標。

PIMCO由下而上推動ESG整合，分析師將ESG因素納入評估與評價過程。PIMCO為全球客戶發掘投資機會時，氣候變遷、法規變動與消費習慣皆為考量因素。此由下而上的ESG整合過程涵蓋各類投資標的，包括信用債、主權債、市政債與證券化資產。PIMCO亦由上而下研究與評估永續發展因素，並將所得不均的因素納入由上而下的總經觀點。

PIMCO是聯合國責任投資原則（Principles for Responsible Investment，PRI）的簽署成員，在其2020年度評估報告中獲得A+評等。PIMCO連續3年在每項指標皆拿下A+評等，突顯PIMCO在永續投資的堅持。

PIMCO的ESG專屬策略善用「PIMCO的投資過程」。這個過程凝聚由上而下的總經與市場觀點，搭配由下而上的專業分析師見解，以及量化分析個別證券與投資組合建構，並根據主要風險因素，將觀點轉化為模型投資組合目標。

PIMCO為客戶採取創新的投資策略、與發債企業交流互動、促進產業合作提升市場標準，致力於引領ESG固定收益投資。