富邦投信：年輕族群應首重長期趨勢 拉高股票資產配置

富邦投信委託中華經濟研究院，針對不同世代之退休理財進行專案研究，並於12月23日舉行「退休金需求與ETF投資‧2020研究成果聯合發表會」。該研究計畫顧問暨金融研訓院董事長吳中書表示，結果發現，年輕族群退休準備過於保守，在高風險產品的配置比重較低。

富邦投信量化及指數投資部主管呂其倫指出，年輕族群應從一開始工作就開始準備退休金，建議應該提高股票資產配置比重至6~8成，才有機會享受經濟發展與時間複利果實，且應該以長期趨勢看好的投資標的為首選，年輕人除立足台灣外，也應放眼未來10年的投資趨勢，進行國際布局與配置。



呂其倫分析，未來10年的投資趨勢除台灣外，可留意全球大趨勢，包括立於不敗的中國、成長中的印度、強勁的美國、反轉的日本、以及崛起的東協。富邦投信長期投入ETF產品的開發與推廣，多年來深耕大中華、佈局全球市場、研究團隊經驗豐富，投資範疇橫跨全球股債市，產品線豐富，多檔ETF為市場領先發行，如富邦上証ETF(006205)為台灣第一檔以QFII直接投資A股ETF、富邦印度ETF(00652)為國內唯一印度ETF、富邦日本ETF(00645)為大中華區第一檔日本原股型ETF等，ETF投資範疇遍布歐美亞洲共7個區域市場，可說是海外股票ETF的專家。



年輕族群在規畫退休金之時，呂其倫建議，可至富邦投信享一站購足的便利性，同時ETF具備交易簡便、成本較低、風險分散等優點，在規劃退休時是不可或缺的理財工具，且更容易輕鬆上手，期望年輕族群能多善用ETF這項工具，建立完善的退休資產配置，可採取定期定額長期投資、或運用「目標期限基金」概念來提早規劃退休財務準備。