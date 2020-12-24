惠譽：輸銀長期評等等同台灣主權 獲頒AAA（twn）

中國輸出入銀行今年12月18日獲惠譽國際信用評等（Fitch Ratings）授予長、短期外幣信用評等分別為「AA-」與「F1+」；並授予輸銀與台灣主權評等相同等級之長、短期信用評等AAA（twn）、F1+（twn），展望穩定 ；支援評等為最高之「1」級，不僅位列台灣銀行業最優信評等級，更凸顯輸銀債信極佳及履約能力極強。

目前國際著名評級機構，包括惠譽國際（Fitch Rating）、穆迪（Moody’s）、標準普爾（Standard & Poor’s）等三家，台灣各大銀行委託信評單位不一，輸銀從100年起首度接受國際信評公司評等，109年委由惠譽進行評等，惠譽對輸銀評等內容，包括：長期發行人違約評等為AA-／ 展望穩定、短期發行人違約評等為F1+、國內長期評等為AAA(twn)／展望穩定、國內短期評等為 F1+、支援評等為1、支援評等下限為AA-、主順位無擔保債券之國內長期評等為AAA(twn)。

2020年新冠病毒衝擊下，惠譽指出，對以出口導向為主的台灣經濟而言，輸銀扮演角色格外重要，政府在必要時提供支援意願極高，預期由於輸銀對台灣經濟日漸顯著地位，其成長將持續受到政府支持。

輸銀係台灣國有政策性專業銀行，肩負配合政府政策促進出口貿易及協助國家經貿發展任務，政府除提供輸銀穩定營運資金來源及保障出口廠商避免信用風險之輸出保險，同時規劃台幣200億元增資，有助於輸銀保持強健資本水準，以增強輸銀政策性角色，進而刺激台灣出口；並能提高單一借款人放款總額上限，將有助台灣企業投標海外大型工程承包案。