磊山保經業務主管年輕化　運用強大IT資源打造菁英團隊

隨著網路資訊快速發展，消費者容易從網路取得保險知識，由於保經業務能銷售多家產壽險商品，因此保險業務員轉戰保經公司已成新趨勢，社會新鮮人若專精保險業務工作，須參與保經公司的完整培訓課程。

磊山保經資深業務副總經理徐銘鍇指出，當初進磊山是由於看好團隊走向年輕化，以及與時俱進強大的IT系統，甚至業務總經理年僅不到40歲，也具備豐富扎實的業務經驗，因此溝通較無障礙，他很有信心表示，今後將會和磊山一起成長茁壯。

31歲的徐銘鍇觀察到保險公司管理與一般公司治理方式不相同，因此他評估磊山平台、IT系統、教育訓練及公司制度，並在行政或支援管理上，高階主管是否充分瞭解業務員需求。而磊山保經的領導者擁有優異的業務能力，在組織發展或個人銷售上皆有亮麗佳績，由於業務工作主要收入來源是靠自己經營人脈並創造好業績，他認為保險公司主管若無業務經驗，就無法建立雙向的良好與有效溝通。

「轉變需要契機，我們要成為適時伸出手的人，而非成為拿著鞭子盯著伙伴往前走的人。」徐銘鍇指出，磊山保經在IT硬體系統上，是針對保險業務員需求所量身訂作，如拓展組織及銷售需求，可有效協助業務員完成人力目標與理想業績。高階主管也協助同仁適性發展，把人放在對的位置上，充分授權並尊重專業，安排許多人文心靈講座和課程，邀請業務同仁共襄盛舉。

29歲磊山保經資深業務副總經理李育松指出，磊山長期提供扎實教育訓練給業務同仁，讓新進員工能落實基本功，且協助直屬主管能傳授更高階行銷技巧，節省時間成本，有效利用培訓資源。因此他認為磊山朝著永續發展，並邁向新的里程碑前進，是他心目中首選的保經公司。

李育松透露，之前從事於某家保險公司有位優秀業務伙伴遇到銷售瓶頸，業績無法作突破，直到加入磊山團隊，積極參與百萬班的陌生開發課程，增加銷售技巧能力後，立即在保險業發光發熱。他強調磊山保經製作輔銷系統，將複雜的東西「簡單化」，因此在行銷或組織上都能更省時且更有效率完成人生目標。