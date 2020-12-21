金融研訓院40周年院慶暨第十屆菁業獎頒獎典禮 盛大登場

金融業的奧斯卡獎「菁業獎」，第十屆頒獎典禮18日盛大舉行，今年也適逢台灣金融研訓院四十周年慶，金融業界重要人士都齊聚一堂，副總統賴清德特別親臨現場祝賀，除了恭喜得獎者外，也祝賀金研院四十周年生日快樂，他期許金融業界應要扶持台灣戰略產業，活用金融資源挹注整體社會，金融業的大力支持將讓台灣更強大。

由蔡英文總統賀電揭開活動的序幕，總統謹向所有獲獎機構表達誠摯賀忱與嘉勉。並至盼繼續秉持前瞻精進理念，開發多元數位商品，推升營運管理效能，形塑優質金融環境，攜手營運管理效能，形塑優質金融環境，攜手為強化國際信用與資訊服務網絡再啟新猷。

活動現場貴賓雲集，金融研訓院前身基層金融第一任所長黃天麟，歷任的董事長包括侯金英、陳樹、許嘉棟、洪茂蔚等，以及歷任院長薛琦、黃博怡等人都回娘家，備感溫馨。

第十屆台灣傑出金融業務菁業獎於台灣金融研訓院菁業堂舉行頒獎典禮，共有20家金融機構獲此殊榮。金研院表示，本屆活動自4月起跑後，吸引了41家金融機構角逐，參選案件達120件，打破歷屆紀錄，顯現菁業獎已是金融界最重要的賽事，藉此樹立金融楷模，讓金融業者互相觀摩與學習。

金研院董事長吳中書也表示，1970年代是台灣經濟高速成長的年代，當時為了培訓更多金融人才，因此成立了基層金融研究訓練中心與金融財務研究訓練中心，之後兩個單位合併才成為現在的台灣金融研訓院。而金融業是以人為本的行業，在這多變的世界裡，金融業更必須「兼顧傳承、與時俱進、時時創新」，而菁業獎既被肯定為金融業的「奧斯卡獎」，同樣也應該抱持相同理念，不斷向前推進。

副總統賴清德致詞表示，欣逢台灣金融研訓院四十週年慶又是菁業獎頒獎典禮，得獎機構不僅績效要好又要注重人才培育，服務還要創新，且要善盡企業社會責任，而台灣金融研訓院是台灣金融人才培育的搖籃，也同時是台灣重要政策重要的推手，讓金融產業能扶持台灣產業。

副總統賴清德說，而金融業奧斯卡獎菁業獎與時俱進，他有印象第九屆為響應政府的綠能政策綠色金融專案融資獎，主辦單位今年特別將過往的「最佳企業社會責任獎」，擴大為「最佳ESG獎」，得獎者除了要秉持傑出的公司治理、社會關係、綠色環保及氣候變遷的相關對策，並且要提出永續性的金融商品及遵循國際信評的倡議。因此，能夠得到此獎的肯定，相當難能可貴。

副總統賴清德說，未來的四十年也應該值得期待，金融業是產業發展的血液，過往也曾經有過貧血，但現在相當健全健康，台灣有一兆多元美金，然而現在地緣政治變化，工業4.0正發展，現在台灣正在轉變，期勉大家要具備前瞻的思維台灣會邁向智慧化的國家，金融產業的未來發展很值得期待，要讓國際對台灣金融業的信任，來推升台灣的經濟，創造台灣的新經濟奇蹟。

金融業界是最跟得上國際趨勢的一個產業，副總統賴清德也期許金融業者能扶持台灣新戰略產業，要活用金融資源挹注整體社會，讓金融支撐力能讓台灣更強大，這是金融業的重責大任。

而今年時逢台灣金融研訓院四十周年，在今年的菁業獎頒獎典禮也同時舉行金研院的四十周年慶生，獲獎的金融業者齊聚一堂，還有菁業獎共同主辦單位，包括金融監督管理委員會、行政院農業委員會指導外，銀行公會、財金資訊公司、金融聯合徵信中心、聯合信用卡處理中心等銀行周邊單位一同歡度這個生日，格外具有意義，也可以看出金研院與相關單位長久的夥伴關係，共同為金融業人才培育貢獻心力。

金研院對於培育金融人才不遺於力，金研院院長黃崇哲表示，觀察到得獎金融業者，對於人才的培育都相當重視，正是有這些專業的人才，才能規劃並執行更有創意的金融服務，專業人才就是贏得菁業獎的關鍵決勝點。而台灣金融研訓院一直以來就是以協助業者進行人才培訓，觀察到金融業正面對複雜詭譎多變的市場環境與金融科技浪潮，但實務人才的需求量仍相當大，金融機構仍需持續培養擁有解決能力的人才，甚至能為客戶量身訂做服務的人才，要能設計出令消費者感動的服務體驗。

金研院黃崇哲也回應副總統賴清德的想法，他提到恭喜今日得到菁業獎的得獎業者，也盼望金融業者能深思金融業對台灣這片土地與廣大民眾的期待，因金融業的雙肩正背負著台灣經濟成長與台灣人民幸福的重要使命，金融就是涓涓滴水，灌溉到台灣的每一寸土地，合力茁壯，每一位金融從業者都應心存一善念，一起與台灣社會完成金融共好、永續經營的目標。