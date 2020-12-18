【數位轉型・登峰造極】吳志松 逆轉勝 深耕產學合作 培育年輕人材

108年上半年中國人壽太陽通訊處資深處經理吳志松在通訊處經理A組排名還擠不進十名內，令人意外的是，他像一匹黑馬，拿下「108年度極峰表揚會通訊處經理A組第一名」。吳志松感謝公司，啟動數位轉型，讓他與太陽夥伴們在競賽期間從後段班衝刺到前段班提供了良好契機。

說起這次能夠逆轉勝，吳志松談起影響到他的事件。「老虎伍茲在2008年美國高爾夫球公開賽的逆轉勝影響我很大，你知道嗎？他在18洞延長賽從落後打到平手，在驟死賽更逆轉勝拿下冠軍，他跌倒再起的樣子讓我難以忘懷，而這種堅韌的精神，也是我們太陽通訊處最大的堅持。」

吳志松著重於培育年輕人，於是他樂於把時間放在產學合作上。談到「中國人壽太陽通訊處」印象，保險業內很多人第一個想到的是「一個很會做產學合作、深度扎根學校的單位。」吳志松說，16年前他回到校園念EMBA，遇到時任副校長，同時也負責產學合作的陳建勝老師，便一腳踏進產學合作，這個當時鮮少有人成功經營的世界。

紮根校園 等待5年開花結果

產學合作是一條需要長期耕耘的領域，吳志松分析，產學合作準增員對象都是沒有市場、沒有經濟能力的大學生，當時老師就告訴他，做產學合作要有投資5年以上的心理準備，第1年適應、第2年熟悉、第3年有人定著、第4年做出口碑、第5年才能成功收割，產學合作必須耐心等待才會開花結果。

於是吳志松花費相當多時間在課程規劃、教學，透過全心的付出與關懷，吳志松現在跟台灣9所學校、16個系所合作，產學合作服務過的學生人次超過1,300人。產學合作對吳志松而言，不僅是增員目的，更是體現社會責任的使命感。

數位工具賦能新人創造績效

產學合作好處是單位新加入的都是年輕力壯的畢業生，但也是較沒有經驗與人脈，很難一下子就累積客戶、帶動業績。今年在公司努力推動轉型搭配「i-Agent」系統，讓太陽通訊處帶來新一波的績效突破。

吳志松說，這次轉型搭配「i-Agent」系統，從增員、行銷與輔導都深度涉獵。首先透過明確指標與適性測驗，進行系統性的增員流程，創造了全新的話題與準增對象接觸、延伸，業務菜鳥、老鳥都做得到，太陽通訊處就曾有過單月最高與150位準增員對象接觸的好成績。

在行銷方面，公司也提供保全客戶名單，供參與轉型計畫的單位新人接觸、開發。讓新人業務員不用擔心自己客源不足，願意外出做更多的拜訪與銷售，最後太陽通訊處有80％順利舉績，這也成為108年度極峰競賽排名向前衝、奪冠的加速利器。

吳志松會設計遊戲、獎勵方式激勵夥伴達成目標。圖／中壽提供

遊戲化鼓勵數位轉型

為了鼓勵夥伴積極參與轉型，吳志松會設計遊戲、獎勵方式激勵夥伴達成目標，例如設定本週遊戲目的為訪談特定的適性測驗族群50位，若有達成就可領到單位發的小獎勵，他要夥伴們相信公司的策略與轉型所帶來的優勢。從17名一路衝到第1，吳志松說：「太陽想要一定達到，大家是最棒」。放眼未來，他希望1年內實踐成襄計劃，3年後成立子處，5年內能成立9個通訊處，晉升業務副總，建立安康富貴的太陽通訊處。

座右銘

學會做人，守信篤行 學會做事，創業有成

達人小檔案

入行資歷：26年

單位人力：129人

個人與單位得獎紀錄：中國人壽108年度極峰表揚會通訊處經理A組第一名、中國人壽108年度高峰表揚會通訊處經理A組第三名、中國人壽107年度極峰表揚會通訊處經理A組第十一名